Κεφαλογιάννη: “Με το που μπήκαν τα παιδιά στο σχολικό, γύρισα το κεφάλι μου κι άρχισα να κλαίω”

Με συγκίνηση υποδέχτηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη το πρώτο σχολικό κουδούνι για τα δίδυμα παιδιά της.

Καλεσμένη στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον στην ΕΡΤ1, με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/9) η Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία μεταξύ άλλων περιέγραψε την συγκινητική πρώτη ημέρα που τα δύο της παιδιά πήγαν στο σχολείο.

«Έχω τα δίδυμα που είναι 4 ετών και τώρα πήγαν προνήπιο. Το πρωί τα άφησα στο σχολικό και ξέρετε εκεί λίγο κάτι σε πιάνει. Με αυτά τα ματάκια να σε κοιτάνε… Είναι λιγάκι δύσκολο αλλά πρέπει να το κάνουμε όλες οι μαμάδες. Το καλοκαίρι κάναμε καταπληκτικές διακοπές. Κρήτη βεβαίως, που τους αρέσει πολύ! Και τους αρέσει και η ιδέα του αεροπλάνου. Τα πιο απλά πράγματα τους εντυπωσιάζουν. Κι εκεί συνειδητοποιείς ότι πρέπει να παίρνουμε περισσότερη χαρά από τα απλά πράγματα» είπε αρχικά η Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Η πρώτη ημέρα που πήγαν στο σχολείο, την περασμένη Πέμπτη ήταν η πιο δύσκολη για εμένα, γιατί με το που μπήκαν στο σχολικό και γύρισα από την άλλη, άρχισα να κλαίω. Δεν το φανταζόμουν. Πήρα τη μαμά μου και μου έλεγε: τι έπαθες; Της είπα ότι τα παιδιά πήγαν σχολείο και μου απάντησε ότι αυτό θα το περνάς κάθε φορά, σε κάθε στάδιο. Λένε ότι πέρασαν πολύ ωραία την πρώτη ημέρα στο σχολείο» πρόσθεσε η Όλγα Κεφαλογιάννη.