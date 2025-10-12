Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Τα φιλιά πάνω σε πολυτελές γιοτ που πρόδωσαν τη σχέση τους

Φωτογραφίες από θαλάσσια εξόρμηση στη Σάντα Μπάρμπαρα αναζωπυρώνουν τις φήμες για σχέση της Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό.

Μετά από εβδομάδες έντονης φημολογίας και αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα που άφηναν υπαινιγμούς, η Mail on Sunday δημοσιεύει ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, φαίνεται να είναι ζευγάρι.

Το δημοσίευμα συνοδεύεται από φωτογραφίες που όπως αναφέρεται, τραβήχτηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου, ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια, και παρουσιάζουν τους δύο σε χαλαρές και ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές πάνω στο ιδιωτικό γιοτ της τραγουδίστριας.

Στα στιγμιότυπα διακρίνονται να αγκαλιάζονται στο κατάστρωμα, με το βρετανικό μέσο να μιλά για «ανεπίσημη επιβεβαίωση» της σχέσης τους. Παρά τα δημοσιεύματα, ούτε η πλευρά της Πέρι ούτε εκείνη του Τριντό έχουν προβεί σε κάποια δημόσια τοποθέτηση ή επιβεβαίωση.

Οι πρώτες υποψίες για κάτι περισσότερο από φιλική σχέση είχαν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, όταν οι δυο τους εθεάθησαν να δειπνούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σε γνωστό εστιατόριο του Μόντρεαλ.

Τότε, οι φήμες διαψεύστηκαν σιωπηρά, με κανέναν από τους δύο να μην επιθυμεί να σχολιάσει περαιτέρω.