Kim Sae-ron: Αυτοκτονία “βλέπουν” οι αρχές στον θάνατο της ηθοποιού

Την αυτοκτονία θεωρούν ως αιτία θανάτου της Νοτιοκορεάτισσας ηθοποιού Kim Sae-ron οι αρχές.

Η Kim Sae-ron, που ήταν μόλις 24 ετών, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, στην περιοχή Σονγκντόνγκ-γκου στη Σεούλ.

Σύμφωνα με τον Independent, που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων της Σεούλ, Yonhap News Agency, η αστυνομία ανέφερε στους δημοσιογράφους: «Πιστεύουμε ότι έκανε μια ακραία επιλογή και σκοπεύουμε να το διαχειριστούμε ως αυτοκτονία».

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικές αρχές είχαν δηλώσει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η Kim Sae-ron ήταν γνωστή τα τελευταία χρόνια για τη συμμετοχή της στη νοτιοκορεάτικη δραματική σειρά “Bloodhounds”, που κυκλοφόρησε στο Netflix το 2023.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος του χρόνου της στη σειρά φέρεται να μειώθηκε μετά από ένα περιστατικό οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ τον Μάιο του 2022.

Δικαστήριο της επέβαλε πρόστιμο 20 εκατομμυρίων γουόν (περίπου 13.850 δολάρια) τον Απρίλιο του 2023.

Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα τότε, η Kim Sae-ron ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό, γράφοντας:

«Είχα ένα ατύχημα χθες, στις 18 Μαΐου, γύρω στις 8 το πρωί, στην περιοχή Γκάνγκναμ. Έκανα ένα μεγάλο λάθος οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ εκείνη την ώρα.

Λυπάμαι βαθιά που προκάλεσα προβλήματα στο συνεργείο παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων ηθοποιών και του προσωπικού, διακόπτοντας τη δημιουργία του έργου που γυριζόταν και εκείνου που βρισκόταν υπό προετοιμασία.

Για άλλη μια φορά, λυπάμαι ειλικρινά για την αναστάτωση. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό το ατυχές περιστατικό και νιώθω απογοήτευση και ντροπή για το λάθος μου. Θα το σκέφτομαι ξανά και ξανά, ώστε να μην συμβεί ποτέ ξανά. Συγγνώμη.»

Η Kim γεννήθηκε το 2000 και έκανε το ντεμπούτο της ως παιδί-ηθοποιός το 2009.

Το όνομά της έγινε γνωστό μέσα από τη δραματική ταινία του 2009 “A Brand New Life“, η οποία της έδωσε την ευκαιρία να εμφανιστεί στο Φεστιβάλ των Καννών.

Εξαιρετκές εμφανίσεις έκανε, επίσης, στην ταινία δράσης “The Man from Nowhere” (2010) και το θρίλερ “The Neighbour” (2012).

Μεταξύ των αξιοσημείωτων εμφανίσεών της ήταν η ταινία “A Girl at My Door” (2014) και η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά “Mirror of the Witch” (2016).

Αφότου έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, τα κοινωνικά δίκτυα γέμισαν με μηνύματα θλίψης.