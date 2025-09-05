Κλέλια Ανδριολάτου: Για γυρίσματα στη Μύκονο – Με μαγιό πάνω σε αγροτικό

Στο νησί των Ανέμων βρέθηκε η Κλέλια Ανδριολάτου και ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων.

Κλέλια Ανδριολάτου και ελληνικό νησί είναι από μόνος του ένας συνδυασμός που δεν μπορεί να πάει λάθος.

Η γνωστή ηθοποιός μετά τις καλοκαιρινές της διακοπές και τις στιγμές ανάπαυλας που πέρασε αυτό το καλοκαίρι, επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τις τελευταίες ώρες βρίσκεται στη Μύκονο, για τις ανάγκες γυρισμάτων.

Όπως αναφέρθηκε μέσα από την εκπομπή “Καλοκαίρι Παρέα” στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής (05/09), όπου προβλήθηκαν και πλάνα της ηθοποιού από τα γυρίσματα στα οποία φαίνεται να φοράει παρεό και μαγιό, η Κλέλια Ανδριολάτου πρωταγωνιστεί σε γνωστή ταινία και κάνει κάποιες εξτρά σκηνές στο νησί των Ανέμων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως υποδύεται μία εργαζόμενη σε beach bar.

