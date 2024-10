Kristen Bell: Το τραγούδι από το “Frozen” που δεν θα ακούσεις ξανά με τον ίδιο τρόπο

Η ηθοποιός Kristen Bell αποκάλυψε το NSFW αστείο σε στίχους τραγουδιού στην ταινία “Frozen” που κανείς δεν είχε παρατηρήσει.

Η Κρίστεν Μπελ (Kristen Bell) είναι η πριγκίπισσα Άννα στις ταινίες “Frozen” και αν τυχαίνει να γνωρίζεις τη συγκεκριμένη πληροφορία, τότε ίσως δεν είχες παρατηρήσει ένα NSFW αστείο στους στίχους κάποιου από τα τραγούδια που ακούγεται στην επιτυχημένη ταινία της Disney.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε η ηθοποιός στο Vanity Fair, όπου αναφέρθηκε σε μερικά από τα πιο διάσημα έργα της, η Μπελ αποκάλυψε το αστείο για… ενηλίκους που βρίσκεται καλά κρυμμένο στους στίχους του τραγουδιού “For the First Time In Forever”, και οι περισσότεροι θεατές μάλλον το έχασαν.

Όπως λέει η ίδια σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο χαρακτήρας που χάρισε τη φωνή της η Μπελ, τραγουδά “για χρόνια περιπλανιέμαι σε αυτές τις άδειες αίθουσες / Γιατί να έχω μια αίθουσα χορού χωρίς μπάλες;”.

“Πώς μπήκε αυτό το αστείο εκεί μέσα;”, ρώτησε γελώντας η Μπελ. “Έλα τώρα! Το περάσαμε κάτω από το ραντάρ. Παραλίγο να μην μπει. Αλλά μετά είπαμε: ‘Τι είναι αυτά που λέτε; Δεν είναι αυτό που σημαίνει. Μην είσαι ανώμαλος”, πρόσθεσε.

Kristen Bell, Idina Menzel – For the First Time in Forever

Η Kristen Bell Photo by Jordan Strauss/Invision for Disney Consumer Products/AP Images

Η πρωταγωνίστρια της σειράς του Netflix, “Nobody Wants This” δήλωσε ότι “πάντα ονειρευόταν” να παίξει σε ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney, όπως πολλοί καλλιτέχνες.

“Είναι τόσο τρομερές στη ζωή σου (σ.σ. οι ταινίες) όταν είσαι νέος και είχα εμμονή μαζί τους. Θυμάμαι να κάθομαι στο σαλόνι μου και στο μικρό παλιό μου boombox, να ηχογραφώ τον εαυτό μου να τραγουδάει τη ‘Μικρή Γοργόνα’, σε περίπτωση που χρειαζόμουν ποτέ αυτή την κασέτα”, πρόσθεσε.

Η Μπελ δήλωσε ότι ήταν “ενθουσιασμένη” όταν τελικά της δόθηκε η ευκαιρία να το κάνει: “Σκέφτηκα ότι θα έκανα ό,τι μου ζητούσαν, αλλά αυτό για το οποίο θα έπρεπε να πασχίζω γενναία είναι να δημιουργήσω έναν χαρακτήρα που είχα πραγματικά ανάγκη να δω όταν ήμουν 11 ετών, δηλαδή κάποιον σαν αυτόν τον χαρακτήρα”.