Liam Neeson: Ξέρει τι είναι τα labubu; – Η viral αντίδραση του

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η αντίδραση του Liam Neeson, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφου εάν γνωρίζει τις κούκλες labubu.

Ο Λίαμ Νίσον (Liam Neeson) δεν έχει ιδέα τι είναι ένα από τα μεγαλύτερα pop culture φαινόμενα της εποχής και το απέδειξε σε μια από τις πρόσφατες συνεντεύξεις του στο Fox News.

Στη συνέντευξη του μεταξύ άλλων ο ηθοποιός είδε και μια φωτογραφία των viral Labubu και ο δημοσιογράφος ρώτησε το ηθοποιό αν ξέρει τι είναι.

“Δεν έχω ιδέα. Όχι”, είπε αμέσως, με ύφος “τι στον κόσμο είναι αυτό;” που φανέρωνε πως δεν έχει ιδέα για το τι συζητάνε, κουνώντας το κεφάλι του και ξανά λέγοντας “Σοβαρά, δεν ξέρω”.

Ακόμα και όταν του αποκάλυψαν πως πρόκειται για μια από τις γνωστές κούκλες Labubu, ο Νίσον συνέχισε να κοιτάζει σαν να προσπαθεί να “λύσει γρίφο”, παραμένοντας εντελώς μπερδεμένος . “Οκέι”, είπε τελικά. “Είναι μια χνουδωτή κούκλα. Ή… μπορείς να το φας;”

όπως αναφέρει το PEOPLE, παρότι ο Νίσον μπορεί να μην ανήκει στη λέσχη θαυμαστών των Labubu, τα παιχνίδια αυτά αποτελούν παγκόσμιο viral φαινόμενο. Πολλοί διάσημοι , όπως η Lisa των BLACKPINK, η Κιμ Καρντάσιαν, η Ριάνα, η Ντούα Λίπα και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, έχουν ήδη μια μεγάλη συλλογή από αυτά.

Δημιούργημα του καλλιτέχνη Kasing Lung, τα Labubu κυκλοφορούν από την Pop Mart και περιγράφονται ως “ένα διαβολάκι αλλά χαριτωμένο τέρας, με μυτερά αυτιά, σκανδαλιάρικο χαμόγελο και πολύ κοφτερά δόντια”.

Οι πολύχρωμες, συλλεκτικές κούκλες, που συχνά πωλούνται σε “blind bags” – ο αγοραστής δηλαδή παίρνει τυχαία ένα από τα labubu, χωρίς να γνωρίζει το χρώμα ή την εμφάνισή του- μπορούν να κρεμαστούν σε τσάντες ως ιδιαίτερα αξεσουάρ ή γούρια και έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο.