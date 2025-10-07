Light: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο του – “Σάρκα απ’ τη σάρκα μου”

Ο Light έγινε πατέρας, καθώς η σύντροφός του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Οι φωτογραφίες με το μωράκι τους.

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο γνωστός τράπερ Light και η σύντροφός του, Άννα Θεοδωρίδη.

Το ζευγάρι απέκτησε ένα υγιέστατο αγοράκι στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ οι δυο τους άρχισαν τις τελευταίες ώρες να δημοσιεύουν φωτογραφίες με το μωράκι τους στα social media.

Ο Light ανήρτησε στο Instagram δύο φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο του: στην πρώτη τον κρατάει ο ίδιος αγκαλιά και στη δεύτερη η σύντροφός του.

“Blood of my Blood , Flesh of my Flesh” (Αίμα απ’ το αίμα μου, Σάρκα απ’ τη σάρκα μου) έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο καλλιτέχνης.

Νωρίτερα, η Άννα Θεοδωρίδη είχε δημοσιεύσει στον λογαριασμό της μια σειρά από φωτογραφίες με τον μικρούλη τους.

“My whole heart. 27.09.25″ (Όλη η καρδιά μου) έγραψε χαρακτηριστικά η ίδια.