Lizzo: Εγκαταλείπει τη μουσική εν μέσω καταγγελιών για παρενόχληση

Μετά τις καταγγελίες και τις μηνύσεις σε βάρος της από πρώην χορεύτριές της για παρενόχληση η Lizzo ανακοίνωσε πως παραιτείται. Η ανάρτηση που προκάλεσε ερωτηματικά.

Αναπάντεχη τροπή πήρε η υπόθεση παρενόχλησης στην οποία εμπλέκεται η Lizzo μετά τις καταγγελίες που έκαναν σε βάρος της πρώην χορεύτριές της.

Η βραβευμένη με Grammy pop star, η οποία από τον Αύγουστο του 2023 βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής μετά τη μήνυση που κατέθεσαν τρεις πρώην συνεργάτιδές της για σεξουαλική παρενόχληση και εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, απάντησε σε όσα της καταλογίζουν με μία ανάρτηση που προκάλεσε πολλά ερωτηματικά.

“Έχω κουραστεί να ανέχομαι να με σέρνουν όλοι στη ζωή μου και στο διαδίκτυο“, ξεκίνησε την ανάρτησή της στο Instagram η Lizzo. “Το μόνο που θέλω είναι να κάνω μουσική και να κάνω τους ανθρώπους ευτυχισμένους και να βοηθήσω τον κόσμο να γίνει λίγο καλύτερος από το πώς τον βρήκα. Αλλά αρχίζω να νιώθω ότι ο κόσμος δεν με θέλει μέσα του.

“Βρίσκομαι συνεχώς αντιμέτωπη με τα ψέματα που λέγονται για μένα για λόγους επιρροής και προβολής… να γίνομαι ο στόχος του αστείου κάθε φορά εξαιτίας της εμφάνισής μου. Ο χαρακτήρας μου διαλύεται από ανθρώπους που δεν με γνωρίζουν και δεν σέβονται το όνομά μου“, κατήγγειλε ακόμη.

Και κατέληξε: “Δεν υπέγραψα γι’ αυτό – παραιτούμαι“.

Η Lizzo στα Grammy 2024 Chris Pizzello/AP Photo

Η δήλωσή της ήρθε λίγο αφότου οι δικηγόροι των πρώην χορευτριών της – Arianna Davis, Crystal Williams και Noelle Rodriguez – την κατηγόρησαν για την εμφάνισή της σε φιλανθρωπική εκδήλωση για την επανεκλογή του προέδρου Μπάιντεν το βράδυ της Πέμπτης.

“Είναι ντροπιαστικό το γεγονός ότι η Lizzo επιλέχθηκε για να είναι επικεφαλής μιας εκδήλωσης όπως αυτή, εν μέσω τόσο κατάφωρων κατηγοριών“, δήλωσε ο Ρον Ζαμπράνο, δικηγόρος εργατικού δικαίου στο NewsNation. “Χωρίς να υπεισέλθω στην πολιτική, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί κάποιος θα ήθελε η Lizzo να τον εκπροσωπεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεδομένης της καταδικαστέας συμπεριφοράς της. Είναι απλά μια τρομερή εικόνα”.

Μετά τη μήνυση σε βάρος της από τις τρεις πρώην χορεύτριές της, κατηγορώντας τη για σεξουαλική, φυλετική, θρησκευτική παρενόχληση και εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, η Lizzo βρέθηκε αντιμέτωπη με νέες κατηγορίες από τρεις ακόμη χορεύτριες.

Δικηγόροι που εκπροσωπούν τρεις από τις πρώην χορεύτριες της Lizzo ισχυρίστηκαν ότι εξετάζουν έξι νέες καταγγελίες κατά της pop star.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους, τα παράπονα προήλθαν από άτομα που συνόδευσαν τη Lizzo σε περιοδεία αλλά και από άτομα που εργάστηκαν στην εκπομπή της στο Amazon Prime Video, “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls”.

Η ανάρτηση της Lizzo: