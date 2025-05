Για επίθεση με σεξουαλικά κίνητρα, κακοποίηση και εξαναγκασμό κατηγορείται ο ηθοποιός Μάικλ Πιτ, ευρέως γνωστός από την συμμετοχή του στη σειρά Boardwalk Empire.

Ο Μάικλ Πιτ συνελήφθη για σεξουαλική κακοποίηση, καθώς οι αρχές τον κατηγορούν ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στην τότε σύντροφό του και αργότερα την χτύπησε με διάφορα αμβλέα αντικείμενα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι κατηγορίες αφορούν τέσσερα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που φέρονται να συνέβησαν μεταξύ Απριλίου 2020 και Αυγούστου 2021.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι τα φερόμενα περιστατικά σημειώθηκαν στο σπίτι του ηθοποιού στο Μπούσγουικ, κατά τη διάρκεια της σχέσης του με την πρώην σύντροφό του.

Αναφέρεται ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά σε μία περίπτωση και μήνες αργότερα τη βίασε και την χτύπησε με ξύλινη σανίδα.

Σε άλλη χρονική στιγμή, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, της επιτέθηκε με τσιμεντόλιθο.

Σύμφωνα με πηγές των αρχών, ο Πιτ συνελήφθη την Παρασκευή 2 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, με τις κατηγορίες της επίθεσης με σεξουαλικά κίνητρα, στραγγαλισμού με σεξουαλικά κίνητρα, σεξουαλικής κακοποίησης και εξαναγκασμού. Δήλωσε αθώος σε όλες τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης 100.000 δολαρίων.

Οι θαυμαστές της σειράς Boardwalk Empire θα θυμούνται τον Πιτ ως τον Τζίμι Ντάρμοντι, έναν από τους βασικούς χαρακτήρες των δύο πρώτων σεζόν — ο οποίος στη συνέχεια σκοτώθηκε, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, ο Πιτ θεωρείτο δύσκολος στη συνεργασία.

Ο Πιτ έχει επίσης εμφανιστεί στις σειρές και ταινίες Hannibal, Hugo, Hedwig and the Angry Inch, Dawson’s Creek και Seven Psychopaths.

Ο δικηγόρος του Πιτ, Τζέισον Γκόλντμαν, δήλωσε στο TMZ: «Δυστυχώς, ζούμε σε έναν κόσμο όπου ένας καταξιωμένος επαγγελματίας όπως ο κ. Πιτ — που δεν θα σκεφτόταν ποτέ καν να διαπράξει τέτοια εγκλήματα — μπορεί να συλληφθεί αποκλειστικά με βάση τους ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς ενός διαταραγμένου ατόμου».

«Στην πραγματικότητα, αυτή η αβάσιμη καταγγελία εμφανίζεται ύποπτα τέσσερα ή πέντε χρόνια μετά το φερόμενο περιστατικό, σε μια εποχή όπου οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε μια εντελώς συναινετική σχέση. Η υπόθεση αυτή θα απορριφθεί».