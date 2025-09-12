Margot Robbie: Το “γυμνό” φόρεμα στο κόκκινο χαλί που επισκίασε όλες τις εμφανίσεις

Η Margot Robbie έκανε εντυπωσιακή επιστροφή στο κόκκινο χαλί στο Λονδίνο, με ένα φόρεμα που τιμά τον αείμνηστο Giorgio Armani.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές επιστροφές στο κόκκινο χαλί έκανε η Margot Robbie στην πρεμιέρα ταινίας “A Big Bold Beautiful Journey” στο Λονδίνο, σε μια από τις πρώτες μεγάλες δημόσιες εμφανίσεις της μετά τη γέννηση του γιου της το φθινόπωρο του 2024.

Η ηθοποιός και παραγωγός επέλεξε μία δημιουργία από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Giorgio Armani Privé για την άνοιξη του 2025, η οποία αποτέλεσε και φόρο τιμής στον αείμνηστο σχεδιαστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 91 του νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Το φόρεμα είχε μια διάφανη βάση καλυμμένη με περίτεχνα κεντήματα από χάντρες που σχημάτιζαν λουλουδένια και paisley μοτίβα (λαχούρια) σε όλο το μήκος του υφάσματος.

Margot Robbie Scott A Garfitt/Invision/AP

Οι τιράντες του φορέματος καταλήγουν στην πλάτη και συναντώνται σε ένα κόσμημα, που ενίσχυε τη διακριτική ανοιχτή σιλουέτα του.

Η Margot Robbie συνδύασε το φόρεμα με ελάχιστα κοσμήματα, αφήνοντας την περίτεχνη τεχνοτροπία του φορέματος να παραμείνει το κύριο σημείο εστίασης.

Η ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί δίπλα στον συμπρωταγωνιστή της, Colin Farrell, ο οποίος υποδύεται τον αντίπαλό της στην επερχόμενη δραματική ταινία.

Margot Robbie και Colin Farrell Scott A Garfitt/Invision/AP

Η Margot Robbie βρίσκεται στην πρώτη της περιοδεία τύπου μετά τη γέννηση του γιου της με τον σύζυγό της, Tom Ackerley. Μιλώντας πρόσφατα για τη νέα της μητρότητα, δήλωσε στο Entertainment Tonight: «Είναι το καλύτερο».