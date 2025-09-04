Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο διάσημος σχεδιαστής μόδας

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο θρύλος της μόδας, ο Ιταλός σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι. Η επανάσταση στα ανδρικά κοστούμια και η παρακαταθήκη του.

Έφυγε από τη ζωή σήμερα ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν θρύλος στον χώρο της μόδας και παγκοσμίως γνωστός για τα ανδρικά κοστούμια, αλλά και τη διακόσμηση πολλών ξενοδοχείων.

Ο Αρμάνι δεν ήταν απλά ένας σχεδιαστής μόδας, αλλά ένας πραγματικός θεσμός στον κόσμο της υψηλής ραπτικής και του prêt-à-porter. Με την καθαρότητα των γραμμών και την μινιμαλιστική του προσέγγιση, ανέδειξε τη νέα, πιο αθόρυβη μορφή πολυτέλειας που συνδυάζει την κομψότητα με την άνεση, επηρεάζοντας τη μόδα για περισσότερα από 50 χρόνια.

Ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Gorgo Barbadipolo το 1975 και εθεωρείτο ένας από τους πιο διάσημους και τους πλέον επιτυχημένους σχεδιαστές της Ιταλίας.

Η περιουσία του, σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού Forbes, στις 9 Ιουλίου 2022 είχε εκτιμηθεί στα 11,1 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστούσε τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στην Ιταλία. Το 2000, δήλωσε φορολογητέο εισόδημα ύψους 167 εκατομμυρίων ευρώ. Από τον Απρίλιο του 2024, ήταν ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιταλία μετά τον Τζιοβάνι Φερρέρο και τον Αντρέα Πινατάρο.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν αναμφίβολα ένας από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές της ιστορίας, με το όνομά του να αποτελεί σύμβολο κομψότητας, αυθεντικότητας και διαχρονικής πολυτέλειας.

Μέσα από το έργο του, κατάφερε να επαναστατήσει, να προσαρμόσει τη μόδα στις νέες ανάγκες της εποχής, και να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στη βιομηχανία της μόδας.

AP

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του

Γεννήθηκε στην πόλη Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας, από τον Ούγκο Αρμάνι, λογιστή σε μια εταιρεία μεταφορών, και τη Μαρία Ραϊμόντι. Μεγάλωσε με τον μεγαλύτερο αδελφό του Σέρτζιο και τη μικρότερη αδελφή του Ροζάνα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Λύκειο Λεονάρντο ντα Βίντσι στο Μιλάνο, ο Αρμάνι φιλοδοξούσε να ακολουθήσει μια καριέρα στην ιατρική, ιδιαίτερα μετά την ανάγνωση του έργου του Α. Τζ. Κρόνιν «Η Ακρόπολη». Εγγράφηκε στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, αλλά το 1953, αφού φοίτησε για τρία χρόνια, έφυγε και κατατάχθηκε στον στρατό. Λόγω του ιατρικού του υπόβαθρου, τοποθετήθηκε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Βερόνα, όπου παρακολουθούσε παραστάσεις στην Αρένα. Τελικά αποφάσισε να αναζητήσει μια διαφορετική επαγγελματική πορεία.

Η αρχή της καριέρας του στη μόδα

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι άρχισε την καριέρα του τη δεκαετία του ’60, με πρώτη του δουλειά ως σχεδιαστής βιτρινών και στη συνέχεια για τον οίκο Nino Cerruti.

Το 1975, μαζί με τον συνεργάτη του Σέρτζιο Γκαλεότι, ίδρυσε την προσωπική του εταιρεία μόδας, Giorgio Armani S.p.A., φέρνοντας επανάσταση στην έννοια του ανδρικού κοστουμιού και δημιουργώντας έναν εντελώς νέο τρόπο εμφάνισης για τις γυναίκες.

Αυτό που τον ξεχώριζε από άλλους μεγάλους σχεδιαστές ήταν η ικανότητά του να συνδυάζει την απλότητα με τη μεγαλοπρέπεια.

Ο Αρμάνι επαναστάτησε μέσω των καθαρών, λιτών γραμμών και των ουδέτερων χρωμάτων, καταργώντας τη χλιδή του παρελθόντος και δίνοντας μια πιο ήρεμη, διακριτική πολυτέλεια.

Αυτή η προσέγγιση τον κατέστησε αγαπητό όχι μόνο στον κόσμο της μόδας, αλλά και στον κινηματογράφο και τη μουσική, με εκατοντάδες σταρ να προτιμούν τα κοστούμια του στις πιο διάσημες εκδηλώσεις του κόσμου.

Η τεράστια επιτυχία και η διαχρονικότητά του

Η επιτυχία του Αρμάνι δεν σταμάτησε στα ρούχα. Η εταιρεία του επεκτάθηκε σε αξεσουάρ, καλλυντικά, αρώματα, εσώρουχα, και έπιπλα, ενώ παράλληλα δημιούργησε και τη δική του σειρά ξενοδοχείων και εστιατορίων, χτίζοντας έναν κόσμο γύρω από την πολυτέλεια και την εκλεπτυσμένη αισθητική του.

Η μάρκα του έγινε ταυτόσημη με τον τρόπο ζωής της υψηλής κοινωνίας.

Η επιρροή του Αρμάνι εκτείνεται πέρα από τη μόδα. Η συμβολή του στην αναδιάρθρωση του ανδρικού κοστουμιού, η οποία μετατράπηκε σε πιο άνετη, αλλά εξίσου κομψή επιλογή, είναι ίσως η μεγαλύτερη του παρακαταθήκη.

Ειδικά η συνεισφορά του στη δημιουργία της ιδανικής εικόνας για τις γυναίκες σε ανδρικά ρούχα έχει καθορίσει τη μόδα της εποχής μας.