Μαρία Μπεκατώρου: “Δεν με θλίβει πια που δεν έχω παιδί – Έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο”

Η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε για την προσπάθειά της να κάνει παιδί και την απόφασή της να κλείσει αυτό το κεφάλαιο.

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη προχώρησε η Μαρία Μπεκατώρου, καλεσμένη στην εκπομπή “Buongiorno”.

H αγαπημένη παρουσιάστρια ρωτήθηκε εάν έχει μετανιώσει που επικοινώνησε ανοιχτά στο παρελθόν πτυχές της προσωπικής της ζωής, όπως την προσπάθειά της να κάνει παιδί με την ίδια να απαντά πως, εάν γυρνούσε τον χρόνο πίσω θα άλλαζε τον τρόπο που το μοιράστηκε.

«Δεν το μετάνιωσα. Το μόνο που θα έκανα διαφορετικά, θα ήταν να μοιραστώ με διαφορετικό και ίσως με πιο κομψό τρόπο την προσπάθειά μου να κάνω παιδί, γιατί τελικά με πίεσε κι εμένα περισσότερο. Γιατί ο κόσμος έχει ενδιαφέρον και αγάπη. Μου έστελναν εικόνες, προσεύχονταν για μένα για να καταφέρω να κάνω παιδί. Είναι μαγικό και συγκινητικό αλλά κάποια στιγμή με πίεσε αρκετά», παραδέχτηκε η Μαρία Μπεκατώρου.

Παράλληλα, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε: «Τώρα πια είναι κάτι που έχω συνειδητοποιήσει πάρα πολύ καιρό και ούτε με προβληματίζει, ούτε με ενοχλεί, ούτε με θυμώνει, ούτε με θλίβει. Αλλά ακόμα και τώρα, έρχονται και μου λένε με τόσο γλυκό τρόπο “είμαστε εδώ, να σου πούμε ποιοι άνθρωποι με βοήθησα”. Και τους λέω “ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, έχει κλείσει για μένα αυτό το κεφάλαιο“».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Το έχω συνειδητοποιήσει, το έχω βγάλει τελείως από το μυαλό μου. Κάποια στιγμή, αυτό περνάει από την επιθυμία στην εμμονή. Εκεί είναι πολύ λεπτή η ισορροπία. Να γυρνάς τους γιατρούς, να κάνεις τις εξετάσεις, να κατηγορείς τους γιατρούς, να κατηγορείς τον άντρα σου, να κατηγορείς τον εαυτό σου. Λέω και στις κοπέλες που μιλάμε στα social media πως πρέπει να ησυχάσουν αυτήν την επιθυμία μέσα τους και καμιά φορά όταν ησυχάζει, έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις».