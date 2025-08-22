Μάριος Αθανασίου: “Δεν ήταν μόνο ανάγκη επιβίωσης το ότι δούλεψα σε οικοδομή”

Καλεσμένος στην εκπομπή “Καλοκαίρι Παρέα” βρέθηκε ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου. Μεταξύ άλλων αποκάλυψε και τον λόγο που δούλεψε σε οικοδομή.

Ο γνωστός ηθοποιός, Μάριος Αθανασίου έδωσε μια συνέντευξη εφ’ολης της ύληςστην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, “Καλοκαίρι Παρέα” την Παρασκευή (22/08). Μεταξύ άλλων μίλησε για την οικογένεια, το θέατρο και τα μελλοντικά του τηλεοπτικά σχέδια ενώ αναφέρθηκε και στην απόφαση του να δουλέψει σε οικοδομή.

“Μου φαινόταν πολύ απλό που πήγα και δούλεψα στην οικοδομή. Έκανα ένα διάλειμμα για να κάνω κάτι διαφορετικό, δεν ήταν μόνο ανάγκη επιβίωσης. Θα μπορούσα να κάνω κάτι πιο εύκολο, αλλά ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Ήταν περίεργο για τους ανθρώπους που με έβλεπαν, αλλά είναι καιρός να το συνηθίσουμε.

Όλα είναι περίεργα, μέχρι να αρχίσεις να τα συνηθίζεις ή να αρχίσεις να μιλάς γι’ αυτά. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι για τίποτα…Ακόμα και λάθη να κάνεις, δεν πρέπει να ντρέπεσαι, γιατί ήταν επιλογές σου“, δήλωσε ο ηθοποιός.