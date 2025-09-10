Μάρθα Φριντζήλα: Τής ζήτησαν να βγάλει την καρφίτσα – σύμβολο υπέρ της Παλαιστίνης

Ένα περιστατικό πίσω από τις κάμερες αποκάλυψε στον “αέρα” του “Πρωίαν σε είδον” η Μάρθα Φριντζήλα. Όσα είπε για την περίοδο της κακοποίησής της.

Στην εκπομπή “Πρωίαν σε είδον” της ΕΡΤ εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης (10/09) η Μάρθα Φριντζήλα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια και σε μία σκοτεινή περίοδο της ζωής της, τα 7 χρόνια κακοποίησης από τη μητριά της.

Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα είχε εξομολογηθεί πριν μήνες όσα βίωσε, συγκλονίζοντας με την κακοποίηση που υπέστη, με τους παρουσιαστές να αγγίζουν το θέμα, ρωτώντας την αν κατάφερε ποτέ να συγχωρέσει αυτή τη γυναίκα.

“Δεν έχω τη δύναμη να τη συγχωρέσω, γιατί δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν ξέρω να το κάνω. Να σε συγχωρέσω που μου πήρες αυτό, εντάξει, αλλά τώρα που μου διέλυσες τη ζωή, πώς να σε συγχωρέσω; Τι να συγχωρέσω; Το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κι αυτοί οι άνθρωποι. Αποφασίζω ότι υπάρχουν και αυτοί”, είπε χαρακτηριστικά η ίδια.

“Τη συγγνώμη μας την οφείλουμε στα παιδιά μας”, πρόσθεσε η Μάρθα Φριντζήλα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα νεκρά, ορφανά και ακρωτηριασμένα παιδιά της Γάζας.

“Όλα αυτά είναι παιδιά που πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να πούμε ‘συγγνώμη’. Γιατί τα διαλύσαμε για πάντα“, δήλωσε.

Σε ερώτηση για το αν ο θυμός τής αλλάζει τη διάθεση, η ερμηνεύτρια ανέφερε πως “κατά καιρούς ναι, αλλά δεν έχω πια θυμό. Θυμό έχω για το πού καταλήγει η ανθρωπότητα, για την αναισθησία μας και για τον φόβο”, αποκαλύπτοντας πως λίγο πριν βγει στον αέρα της ζητήθηκε να βγάλει την καρφίτσα – καρπούζι από το πέτο της, σύμβολο της Παλαιστίνης.

“Τι φοβόμαστε; Φοβόμαστε να πούμε τι πιστεύουμε; Είμαστε φοβισμένοι, μη χάσουμε τη δουλειά μας…”, πρόσθεσε, και παραδέχθηκε πως “όλοι φοβόμαστε και πιο πολύ φοβόμαστε μη φοβηθούμε. Γιατί στην επιβίωση δεν φοβάσαι πια, ζεις, λες θα το κάνω”.