Μελία Κράιλινγκ: Τι λέει για τον γκέι ρόλο της στο ”Emily In Paris”

Η γνωστή ηθοποιός Μελία Κράιλινγκ μίλησε για την καριέρα της στο εξωτερικό και για τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά του Netflix ”Emily In Paris”.

Στην εκπομπή “Στούντιο 4” βρέθηκε καλεσμένη η γνωστή ηθοποιός Μελία Κράιλινγκ, την οποία απολαύσαμε στην Ελλάδα πέρυσι, στη σειρά του ΣΚΑΙ “Οι Πανθέοι”.

Η Μελία Κράιλινγκ, που κάνει καριέρα και στο εξωτερικό, μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον ρόλο της στη δημοφιλή σειρά του Netflix, “Emily in Paris”, που τώρα βρίσκεται στην 4η σεζόν.

Η ηθοποιός υποδύεται την Sofia Sideris, μία Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που έχει πάει στο Παρίσι για να δουλέψει με την Camille Razat και μπλέκει στα δίχτυα του έρωτα.

“Νομίζω κάθε γενιά έχει μια σειρά που κάνει αυτό το φαινόμενο. Όπως ήταν το “Sex and the city”. Το “Emily in Paris” ήρθε την κατάλληλη στιγμή, εν μέσω πανδημίας, όλοι χρειάζονταν αυτή τη διαφυγή. Είναι ωραίο γιατί συνήθως βλέπουμε να πηγαίνουν στην Αμερική για να κυνηγήσουν το όνειρο. Και τώρα βλέπεις μια Αμερικανίδα να πηγαίνει στην Ευρώπη για να κυνηγήσει το όνειρο” είπε αρχικά η αγαπημένη ηθοποιός.

Για το πώς πήρες τον ρόλο, περιέγραψε: “Εγώ ήμουν εδώ και με πήρε τηλέφωνο ο Μάκης Γαζής, ο casting director, που με ξέρει από μικρή. Με ρώτησε αν θέλω να κάνω μια οντισιόν, γιατί έψαχναν μια Ελληνίδα. Έστειλα βίντεο, το κάνουν έτσι πλέον, όταν είναι μικρός ρόλος. Είχε παίξει η σειρά, ήξερα ποια είναι. Χρειαζόμουν κι εγώ κάτι ανάλαφρο. Είχα τελειώσει μια σκοτεινή δουλειά, το “Mammals” στο Amazon Prime, που δείχνει μια πιο σκοτεινή πλευρά του έγγαμου βίου. Οπότε ήθελα κάτι super fun”.

Καθώς ο χαρακτήρας που παίζει είναι γκέι, η Μελία Κράιλινγκ ερωτήθηκε εάν τέτοιοι ρόλοι βοηθούν στην ορατότητα, με την ίδια να απαντά: “Ναι βέβαια. Ειδικά όταν είναι μια σειρά ανέμελη, άρα και πολύ προσβάσιμη, όπως είναι αυτή. Νομίζω ότι όταν έχεις χαρακτήρες τόσο αγαπητούς, είναι και λιγότερο τρομακτικό ίσως και για τους γονείς να το βλέπουν”.

“Σε προηγούμενα χρόνια οι χαρακτήρες έμοιαζαν κάπως, μιλούσαν κάπως. Εμένα μου άρεσε πολύ που δεν μου ζητήθηκε να παίξω “κάπως”. Και δεν θα το έκανα κιόλας. Είναι απλώς μία κοπέλα που αγαπάει άλλες κοπέλες” κατέληξε η ηθοποιός.