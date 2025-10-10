Mente Fuerte: Προσπαθώ πολύ να με αγαπήσω, δεν είναι εύκολο

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε στο “Buongiorno” o Mente Fuerte.

Ο Mente Fuerte, κατά κόσμον Γεώργιος Τσακμακίδης, ήταν ο σημερινός καλεσμένος της Φαίης Σκορδά στο “Buongiorno” του MEGA και ο γνωστός ράπερ μίλησε για την παιδική του ηλικία, την καριέρα του στη μουσική αλλά και τη μάχη με την κατάθλιψη που δίνει όπως είπε καθημερινά.

“Μεγάλωσα στην Καλλιθέα. Το καλύτερο παιδί ήμουν. Ανήσυχο παιδί ήμουν γενικότερα. Δεν ήμουν καλός μαθητής, πήγα τεχνικό Λύκειο, ασχολήθηκα με την γραφιστική τότε, δεν την τελείωσα, τέλειωσα μόνο το Λύκειο, δεν πήρα ποτέ το χαρτί της γραφιστικής. Ζωγραφίζω, ασχολούμαι με αυτό. Ήμουν τατουατζής, αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά”, είπε ο ίδιος αρχικά, με τη μουσική να μπαίνει στη ζωή του, επειδή απλά άκουγε πολλή.

“Άκουγα πολλή μουσική και άρχισα να γράφω. Τότε στο σχολείο οι παρέες μου ήταν έτσι, ακούγαμε αυτήν τη μουσική και λέω θα το κάνω και εγώ”.

Μιλώντας για συγκεκριμένα είδη μουσικής, όπως η τραπ, η οποία έχει μπει ουκ ολίγες φορές στο στόχαστρο για όσα πρεσβεύει, ο ίδιος σχολίασε πως “πολλές κατηγορίες δεν είναι άδικες γιατί υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που κάνουν το δικό τους, που δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε όλοι οι υπόλοιποι με αυτό. Εγώ όσο μεγαλώνω καταλαβαίνω ότι έχουμε χρέος στα μικρότερα παιδιά να τους δείξουμε ότι όλο αυτό δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι η ζωή, υπάρχουν όλα αυτά μέσα στη ζωή. Τα ξέρουμε, τα ξέρετε, στην τηλεόραση τα περισσότερα κρύβονται. Σε αυτήν τη μουσική τα πράγματα λέγονται όπως είναι. Δεν συμφωνώ καθόλου στο να προωθείς όλο αυτό το lifestyle, όλη αυτήν τη βία, δεν είναι σωστό σίγουρα, αλλά είναι και ένα τεράστιο μέρος της κοινωνίας μας όλο αυτό. Είναι μία λεπτή γραμμή να βρεις το πώς θα το μεταδόσεις και να πεις τι υπάρχει και να δώσεις και ένα μήνυμα ότι υπάρχει μεν αλλά κάνε το σωστό“.

Μία από τις συγκινητικές στιγμές της συνέντευξής του ήταν όταν στο πλατό εμφανίστηκε η μητέρα του, η οποία τον συνόδευσε, μιας και όπως εξήγησε ο ίδιος, δεν τη βλέπει αρκετά συχνά, λόγω του ότι ζει εκτός Αθηνών.

Μάλιστα, αποκαλύφθηκε πως η ίδια διατηρεί ένα καταφύγιο αδέσποτων ζώων στον δήμο Ευρώτα, φροντίζοντας 52 αδέσποτα. “Είναι ένας αγώνας καθημερινός. Είμαι μόνη μου. Και ευτυχώς τον τελευταίο καιρό με βοηθάει η αδερφή μου”, είπε.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, που τιμάται σήμερα, Παρασκευή (10/10) ο Mente Fuerte μίλησε ανοιχτά για την κατάθλιψη, με την οποία μάχεται καθημερινά.

“Είμαι στα πάνω μου και στα κάτω μου. Προσπαθώ κάθε μέρα να το παλέψω, προσπαθώ να αλλάξω όλη μου τη ζωή προς το καλύτερο, ώστε να μπορέσω να επηρεάσω. Δεν μπορείς να δείξεις το καλό παράδειγμα χωρίς να το υιοθετείς”, είπε ο ράπερ, σχολιάζοντας επίσης πως η απώλεια των κιλών του έπαιξε σημαντικό ρόλο προς αυτό τον σκοπό.

“Ήμουν χοντρός. Ζύγιζα 160 κιλά και έπρεπε και για λόγους υγείας να χάσω βάρος. Έκανα επέμβαση, έκανα γαστρικό bypass και με τον γυμναστή μου παλεύουμε. Δεν αγαπούσα τον εαυτό μου για να ήμουν έτσι, οπότε δεν μπορείς να αγαπήσεις κανέναν. Προσπαθώ πολύ να με αγαπήσω, είμαι δύσκολος τύπος”, εκμυστηρεύτηκε.