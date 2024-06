Miley Cyrus: Αποκαλύπτει γιατί δεν κάνει παρέα με άλλους celebrities

Η Μάιλι Σάιρους, σε συνέντευξη με τον David Letterman, μιλάει για τους λόγους για τους οποίους προτιμά να μην κάνει παρέα με άλλα πρόσωπα από τον χώρο της δημοσιότητας.

Η βραβευμένη με Grammy Miley Cyrus δήλωσε σε συνέντευξή της στο «My Next Guest Needs No Introduction» του Netflix με τον David Letterman ότι δεν αισθάνεται οικεία με άτομα του χώρου της δικής της κοινότητας.

Η διάσημη τραγουδίστρια προτιμά να μην έχει στενές επαφές με άλλους καλλιτέχνες που ανήκουν στην βιομηχανία του θεάματος και αναφέρθηκε και στην σχέση της με την Beyoncé.

«Δεν είμαι πολύ δραστήρια ή πολύ ενεργό μέρος της κοινότητάς μου με άλλους καλλιτέχνες και διασημότητες. Απλώς δεν τους νιώθω σαν τους ανθρώπους μου όταν βρίσκομαι στο δωμάτιο. Αλλά υπάρχουν ορισμένοι καλλιτέχνες», πρόσθεσε η 31χρονη τραγουδίστρια «όπως η Beyoncé – που, όπως εμείς, γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην εμπειρία της από τον τηλεμαραθώνιο Stand Up to Cancer το 2008. Συγκεκριμένα, ανακάλεσε την ερμηνεία του φιλανθρωπικό single του supergroup «Just Stand Up!» μαζί με επιφανή ονόματα της μουσικής όπως η Μary J. Blige, η Carrie Underwood, η Fergie, η Natasha Bedingfield, η Ashanti και πολλοί άλλοι. Να σημειωθεί πως η Μάιλι Σάιρους ήταν μόλις 15 ετών εκείνη τη περίοδο και ένιωθε ευγνωμοσύνη που βρισκόταν ανάμεσα σε ταλαντούχα και γνωστά ονόματα.

«Ήμουν σαν σάντουιτς ανάμεσα στην Ριάνα και τη Queen Bey, και είναι ενήλικες, πανέμορφες, πιθανώς κοντά στην ηλικία μου τώρα. Από πάνω μου, εντελώς εκπληκτικό», είπε η Σάιρους. «Είμαι πολύ μικρή, έχω ακμή, έχω σιδεράκια στο πίσω μέρος των δοντιών μου και στέκομαι δίπλα στη Μαράια Κάρεϊ, που βγάζει διαμάντια. Και η Beyoncé ήταν τόσο ευγενική μαζί μου».

Από αριστερά: Η Mariah Carey, Mary J Blige, Beyonce και η Miley Cyrus στην εμφάνισή τους στο Conde Nast's Fashion Rocks το 2008. AP

Μάλιστα, οι δύο σταρ συνεργάστηκαν πρόσφατα για το «II Most Wanted» από το τελευταίο άλμπουμ της Beyoncé, Cowboy Carter. Το κομμάτι σημείωσε τεράστια επιτυχία φτάνοντας στο Νο. 6 ου Billboard Hot 100.

«Τώρα, μόλις την είδα, δημιούργησα μια σχέση, ίσως, λίγο πιο βαθιά», είπε η Σάιρους, πριν στρέψει την προσοχή της στον οικοδεσπότη. «Δεν είχαμε κάνει ποτέ αυτή τη συζήτηση, οπότε τώρα ίσως εσύ και εγώ να είμαστε περισσότερο φίλοι από ό,τι είμαι με την Beyoncé, αλλά η Beyoncé και εγώ έχουμε απλώς την ευγένεια».

«Είμαι μέρος της κοινότητάς μου με αυτόν τον τρόπο, αλλά όλα είναι ποσότητα – όχι ποιότητα», πρόσθεσε. «Δεν είμαι πολύ ενεργή σε αυτό».