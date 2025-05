Miley Cyrus: Η αλήθεια πίσω από τη χαρακτηριστική, βραχνή φωνή της

Η Miley Cyrus μιλάει πρώτη φορά ανοιχτά για την σπάνια πάθηση που κρύβεται πίσω από τη χαρακτηριστική, βραχνή φωνή της, που έχει γίνει σήμα κατατεθέν της, αλλά και αιτία σωματικής καταπόνησης.

Η Miley Cyrus ποτέ δεν δίστασε να είναι ο εαυτός της – και τώρα αποκαλύπτει με αφοπλιστική ειλικρίνεια τον ιατρικό λόγο πίσω από τη χαρακτηριστικά, βραχνή φωνή της.

Η βραχνάδα της έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά της, που τη ξεχωρίζει σε ένα πλήθος καλλιτεχνών της pop. Από την καθαρή, νεανική φωνή της εποχής Hannah Montana, η φωνή της εξελίχθηκε σε ένα τραχύ, γεμάτο συναίσθημα και αυθεντικότητα ηχόχρωμα.

Αυτή η «σκληρή» υφή προσθέτει βάθος στις μπαλάντες της και μια επαναστατική αύρα στα ροκ κομμάτια της. Είναι μια φωνή που μοιάζει «ζωηρή» -φέρει ιστορίες, πόνο, εξέλιξη και πάθος- και έχει γίνει το σήμα κατατεθέν που οι θαυμαστές αναγνωρίζουν αμέσως.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Apple Music με τον Zane Lowe, η 32χρονη ποπ σταρ μίλησε ανοιχτά για την πάθηση Reinke’s edema, μια σπάνια διαταραχή που προκαλεί συσσώρευση υγρού στα εξωτερικά στρώματα των φωνητικών χορδών, δίνοντας στη φωνή της το βαθύ, τραχύ ηχόχρωμα που ακούμε από τα χρόνια της Hannah Montana.

«Έχω το Reinke’s edema, που ουσιαστικά είναι μια μορφή καταπόνησης των φωνητικών χορδών», εξήγησε. «Και όταν ήμουν 21, με τα ξενύχτια, το ποτό, το κάπνισμα και τα πάρτι μετά από κάθε συναυλία, δεν βοηθούσε. Αλλά στην περίπτωσή μου, δεν είναι η αιτία. Η φωνή μου πάντα έτσι ακουγόταν – είναι κομμάτι της μοναδικής μου ανατομίας».

Η Miley Cyrus αποκάλυψε ότι αυτή η κατάσταση επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την καριέρα της, καθορίζοντας τον ήχο της αλλά και τις δυνατότητές της στη σκηνή.

Η Miley Cyrus στα Grammys Jordan Strauss/Invision/AP IMAGES

«Έχω έναν μεγάλο πολύποδα στις χορδές μου και δεν είμαι διατεθειμένη να τον αφαιρέσω ποτέ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να ξυπνήσω από χειρουργείο και να μην ακούγομαι σαν τον εαυτό μου». Πρόσθεσε πως ο πολύποδας έχει δώσει «πολύ από τον τόνο και την υφή που με έχουν κάνει αυτό που είμαι».

Παρά τη μοναδικότητα που προσδίδει, η φωνητική αυτή πάθηση καθιστά τις ζωντανές εμφανίσεις ιδιαίτερα απαιτητικές.

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να τραγουδήσω ζωντανά», εξήγησε, «είναι σαν να τρέχεις μαραθώνιο με βαράκια στους αστραγάλους».

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι θαυμαστές δεν την βλέπουν συχνά να πραγματοποιεί μεγάλα τουρνέ. Ακόμα και η μητέρα της, Tish Cyrus, καταλαβαίνει πότε η φωνή της φθείρεται.

«Μερικές φορές στο τέλος της ημέρας, την παίρνω τηλέφωνο και μου λέει: “Ακούγεσαι σαν να μιλάς μέσα από ραδιόφωνο.” Και τότε ξέρω ότι είμαι πολύ κουρασμένη, γιατί δημιουργείται αυτή η χαρακτηριστική φωνητική κόπωση», ανέφερε. «Έχω λοιπόν αυτή την “ευλογία” που είναι η πάθησή μου».

Η Miley Cyrus παραδέχτηκε πως ονειρεύεται να περιοδεύει πιο συχνά, αλλά η φωνητική καταπόνηση δυσκολεύει την πραγματοποίηση αυτού του στόχου.

«Δεν κάνω playback. Τραγουδώ ζωντανά, και αυτά είναι μεγάλα τραγούδια», τόνισε. «Δεν γράφω μικρά τραγουδάκια».

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα κομμάτια «End of the World» και «More to Lose» από το νέο της, ένατο στούντιο άλμπουμ Something Beautiful, που κυκλοφορεί στις 30 Μαΐου. Για να παρουσιάσει αυτά τα τραγούδια με νέο τρόπο, ετοιμάζει και μια ταινία με τον ίδιο τίτλο.

«Γι’ αυτό θέλω να δημιουργήσω αυτή την ταινία, γιατί είναι ο τρόπος μου να περιοδεύω», εξήγησε. «Γι’ αυτό την βάζω στις κινηματογραφικές αίθουσες, γιατί είναι κάτι που μπορείς να βλέπεις ξανά και ξανά, και να νιώθεις ότι είσαι μέρος της παράστασης».