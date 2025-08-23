Νατάσσα Μποφίλιου: Ανέμελες στιγμές με μπικίνι πλάι στη θάλασσα – Το άλμπουμ από τη Φολέγανδρο

Η Νατάσσα Μποφίλιου απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην Φολέγανδρο και μοιράζεται φωτογραφίες από τις διακοπές της.

Ξέγνοιαστες στιγμές στα ελληνικά νησιά μαζί με τους αγαπημένους της ανθρώπους απολαμβάνει η Νατάσσα Μποφίλιου.

Η καλλιτέχνιδα, που έχει αφήσει για λίγες ημέρες στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ταξίδεψε στην Φολέγανδρο και μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

Η τραγουδίστρια βρίσκεται στο νησί των Κυκλάδων με τον σύζυγό της, Χρήστο Κορτσέλη, αγαπημένους φίλους και συνεργάτες για να διασκεδάσει, να ξεκουραστεί και να “φορτίσει τις μπαταρίες της” για τον δημιουργικό χειμώνα που αναμένεται.

Μάλιστα, η Νατάσσα Μποφίλιου θέλησε να απαθανατίσει μερικές από τις όμορφες στιγμές, ανεβάζοντας στο Instagram μια σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες. Στην λεζάντα έγραψε: «Αγαπημένο μέρος. Αγαπημένοι άνθρωποι. Όσα είναι μπροστά. Όλα είναι».