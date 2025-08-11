Ο Αύγουστος Κορτώ εύχεται στον σύζυγό του: “Γιορτάζω κι εγώ κάθε μέρα”

Οι ξεχωριστές ευχές του Αύγουστου Κορτώ στον σύζυγό του.

Με μια τρυφερή ανάρτηση, ο Αύγουστος Κορτώ θέλησε να ευχηθεί δημόσια στον σύζυγό του. Οι δυο τους είναι μαζί σχεδόν 22 χρόνια, ωστόσο ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε μόλις στις αρχές του 2024 στο Δημαρχείο Αθηνών.

Ο γνωστός συγγραφέας συχνά μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράζεται τρυφερές στιγμές και λόγια αγάπης για τον αγαπημένο του.

Έτσι και χθες, δημοσίευσε μια φωτογραφία της βέρας τους συνοδευόμενη από την εξής λεζάντα:

“Σήμερα γιορτάζεις. Γιορτάζω κι εγώ κάθε μέρα και στιγμή από τότε που σε γνώρισα. Χίλια χρόνια θα ‘ταν λίγα για σένα, φως μου”.