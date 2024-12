Ο James Van Der Beek πουλάει αναμνηστικά για να καλύψει τα έξοδα θεραπείας του καρκίνου, αναδεικνύοντας το υψηλό κόστος υγείας στις ΗΠΑ.

Ο James Van Der Beek, γνωστός από τη σειρά Dawson’s Creek, ανακοίνωσε ότι πουλάει αναμνηστικά για να καλύψει τα «υψηλά» έξοδα της θεραπείας του μετά τη διάγνωση του με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο ηθοποιός έκανε την ανακοίνωση μέσω Instagram, τρεις εβδομάδες αφότου μίλησε για την ασθένειά του σε συνέντευξή του στο People.

Στη δημοσίευσή του, ο James Van Der Beek μοιράστηκε φωτογραφίες φορώντας τη φανέλα του χαρακτήρα του από την ταινία Varsity Blues, παρουσιάζοντας τη νέα σειρά αναμνηστικών που διατίθεται προς πώληση για να συγκεντρώσει χρήματα.

«Το 100% των καθαρών εσόδων μου θα διατεθεί σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν τα οικονομικά βάρη του καρκίνου (συμπεριλαμβανομένης της δικής μου)», έγραψε στο Instagram.

Οι φανέλες, που φέρουν το όνομα του χαρακτήρα του από την ταινία, Τζόναθαν “Μοξ” Μόξον, κοστίζουν $40 για την απλή έκδοση και $80 για τις υπογεγραμμένες από τον ηθοποιό.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο James Van Der Beek δήλωσε στο People: «Έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Το αντιμετωπίζω ιδιωτικά και κάνω βήματα για την αντιμετώπισή του με τη στήριξη της απίστευτης οικογένειάς μου. Υπάρχουν λόγοι για αισιοδοξία, και αισθάνομαι καλά».

Ο 47χρονος ηθοποιός, παρά τη διάγνωσή του, συνεχίζει να εργάζεται. Πρόσφατα εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της σειράς Walker και θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη ταινία Sidelined: The QB and Me.

Η πραγματικότητα του συστήματος υγείας στις ΗΠΑ

Η απόφαση του James Van Der Beek να πουλήσει αναμνηστικά για να καλύψει τα έξοδα θεραπείας αναδεικνύει τις υψηλές δαπάνες του αμερικανικού συστήματος υγείας.

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ξοδεύουν σχεδόν διπλάσια χρήματα ανά άτομο για την υγειονομική περίθαλψη σε σχέση με άλλες χώρες, πολλοί Αμερικανοί δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν οικονομικά, ενώ όσοι είναι ανασφάλιστοι συχνά καθυστερούν τη θεραπεία, επιδεινώνοντας την κατάστασή τους.

Η νομοθεσία Affordable Care Act (γνωστή ως Obamacare) καλύπτει βασικές υγειονομικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων θεραπειών για τον καρκίνο, αλλά η κάλυψη ποικίλλει ανάλογα με τα ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα.