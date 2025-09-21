Ο Μάριος Αθανασίου με μπλούζα υπέρ της Παλαιστίνης on air – “Λέμε τα αυτονόητα”

Την αλληλεγγύη του στον λαό της Παλαιστίνης εξέφρασε με τον δικό του τρόπο ο Μάριος Αθανασίου. Τι είπε για την σχέση του με την πολιτική.

Την στήριξή του στον παλαιστινιακό λαό εξέφρασε ο Μάριος Αθανασίου καλεσμένος στην εκπομπή “Χαμογέλα και Πάλι”.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με μπλούζα η οποία έγραφε “Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα”. Κληθείς να απαντήσει για το μήνυμα που θέλησε να περάσει είπε: «Λέμε τα αυτονόητα. Παλιά ντρεπόμασταν και να το πούμε. Εγώ έχω καλές σχέσεις με την παλαιστινιακή κοινότητα στην Αθήνα. Στην αρχή είχαμε μπερδευτεί με τη Χαμάς. Όταν λέγαμε ότι δεν είναι λογικό αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη μας έλεγαν υποστηρικτές της Χαμάς».

Για την σχέση του με την πολιτική ο Μάριος Αθανασίου είπε: «Αυτήν την στιγμή είμαι αποστασιοποιημένος, γιατί έπρεπε να δώσω μεγαλύτερη σημασία στη δουλειά μου και γιατί είναι ένα πολιτικό σκηνικό που θέλει μια απόσταση για να δεις που θα κατασταλάξει. Όλη η κεντροαριστερά είναι σε ένα ψάξιμο. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε όλες τις χώρες με το πολιτικό προσωπικό. Δεν ξέρω εάν υπάρχει θέμα Δημοκρατίας, αν μας καλύπτει ή όχι. Πρέπει να αλλάξει το πολιτικό προσωπικό, βάσει των δικών μας ηθικών προτάξεων και του πως θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα στην κοινωνία μας».

Ο ηθοποιός μίλησε για τη σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς», ο Ε’ Κύκλος της οποίας κάνει πρεμιέρα σήμερα, Κυριακή (21/09).

«Δεν είμαι και τόσο καλό παιδί», είπε σχετικά με τον ρόλο του. «Μου άρεσε πολύ, ιδιαίτερα το κείμενο. Όταν πήρα τα πρώτα σενάρια εντυπωσιάστηκα. Κάνω τον κακό και έχω τα δίκια μου. Προσπαθώ να καταλάβω τους χαρακτήρες μου, όχι να τους δικαιολογήσω. Υπάρχει ένα θέμα με την σχέση μου, θα βρω έναν τρόπο να διευθετήσω αυτό το κομμάτι κι εγώ έχω… κι άλλη οικογένεια. Δίγαμος!».