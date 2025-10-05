Πέθανε ο γιος της Tina Turner, Ike Turner Jr

Σε ηλικία 67 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Ike Turner Jr., γιος της Tina Turner και του Ike Turner.

Πέθανε χθες, Σάββατο (04/10) σε ηλικία 67 ετών ο Ike Turner Jr., γιος της θρυλικής τραγουδίστριας Tina Turner και του Ike Turner, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο Ike Jr. άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, όπως ανακοίνωσε η ξαδέρφη του Jacqueline Bullock, στο TMZ.

Σύμφωνα με την Bullock, η αιτία θανάτου του ήταν νεφρική ανεπάρκεια, ενώ η υγεία του είχε επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια. Υπέφερε από σοβαρά καρδιακά προβλήματα και είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο τον περασμένο μήνα.

“Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του ξαδέλφου μου, Ike Turner, Jr.”, δήλωσε η Bullock σε ανακοίνωση προς το Page Six. “Ο Junior ήταν για μένα κάτι περισσότερο από ξάδελφος, ήταν σαν αδελφός μου, καθώς μεγαλώσαμε μαζί στην ίδια διάσημη οικογένεια”, εξομολογήθηκε.

Η Tina και ο Ike Turner το 1966 AP Photo

Η Tina και ο Ike Turner είχαν τέσσερα παιδιά, με την τραγουδίστρια να έχει υιοθετήσει τους δυο γιους του Ike από την προηγούμενη σχέση του με τη Lorraine Taylor – τον Ike Jr. και τον Michael.

Αργότερα, το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί μαζί, τον Ronnie Turner, ενώ η Tina υπήρξε και μητέρα του Raymond Craig, τον οποίο απέκτησε με τον μουσικό Raymond Hill.