Πήραν τη Μάρω Κοντού στο αυτοκίνητό τους επειδή δεν έβρισκε ταξί

Η Μάρω Κοντού ζήτησε από δύο κοπέλες να τη μεταφέρουν με το αυτοκίνητό τους στον προορισμό της, λόγω της απεργίας των ταξί.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media φαίνεται η Μάρω Κοντού στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου, και οι κοπέλες να χαμογελούν στις θέσεις οδηγού και συνοδηγού.

Όπως έγραψε η γυναίκα στη δημοσίευσή της στο Facebook για τη συνάντηση με την ηθοποιό: «Την είδαμε να στέκεται στον δρόμο. Σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου γιατί είχαν απεργία τα ταξί κι εμείς χατίρια δεν χαλάμε, πόσω μάλλον όταν αυτήν που στο ζητάει είναι η κυρία Κοντού. Που όπως λέει και ο φίλος μας ο Νίκος το σινεμά μας τραβάει όπου κι αν είμαστε».