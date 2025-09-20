Ράνια Τζίμα: Ήταν πολύ τυχερός ο Γαβριήλ μέσα στη δυσκολία του

Οι πρώτες δηλώσεις της Ράνιας Τζίμα για το πρόβλημα υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

“Ποδαρικό” στην εκπομπή “Χαμογέλα και Πάλι” που έκανε πρεμιέρα το πρωί του Σαββάτου (20/09) έκανε η Ράνια Τζίμα και μεταξύ άλλων μίλησε για πρώτη φορά για την περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Η γνωστή anchorwoman του MEGA σχολίασε αρχικά πως πλέον ο σύζυγός της είναι καλά και τόνισε πως “υπήρξε πολύ τυχερός ο Γαβριήλ μέσα στη δυσκολία του, για μια σειρά από λόγους”.

“Ο πρώτος είναι ότι ο Γαβριήλ τρέχει, οπότε μπόρεσε να καταλάβει αμέσως τη διαφορά στο σώμα του και τον οργανισμό του. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν έχει τη φυσική δραστηριότητα του Γαβριήλ μπορεί να του έδινε το σύμπτωμα αργότερα σε άλλο στάδιο. Κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τρέξει όπως έτρεχε. Βεβαίως πολύ σημαντικό ότι και ο ίδιος παρατήρησε τον εαυτό του και δεν το προσπέρασε. Προσπαθήσαμε να κινηθούμε πολύ γρήγορα, γιατί και φέτος το καλοκαίρι, σε δικά μας περιβάλλοντα, πολύ δύσκολα γεγονότα. Νέοι άνθρωποι με αιφνιδιαστικές εξελίξεις“, είπε η δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια η Ράνια Τζίμα ευχαρίστησε τους χιλιάδες που έστειλαν μηνύματα στήριξης, απλούς πολίτες αλλά και πολιτικούς, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως επικοινώνησε με την οικογένειά της, “σχεδόν το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας και το λέω γιατί ο Γαβριήλ ανήκει σε έναν άλλο πολιτικό χώρο, εμένα η δουλειά μου είναι έτσι κι αλλιώς να ελέγχω την κυβέρνηση, οπότε μπορεί να γίνομαι και δύσκολη και δυσάρεστη, αλλά ήταν ένα πολύ γλυκό πράγμα αυτό που συνέβη. Και είπα μέσα μου ότι ‘δεν το ‘χουμε χάσει τελείως’. Θέλω να τους το δώσω. Από τους πρώτους που επικοινώνησαν μαζί μου ήταν ο Αντώνης Σαμαράς“.

Ερωτηθείσα για την επόμενη μέρα, η Ράνια Τζίμα σχολίασε πως έπρεπε να περάσουν αρκετές ημέρες για να μπορέσει να “μεταβολίσει” όλο αυτό “και να καταλάβεις τι συνέβη. Ο ένας περνάει τη δυσκολία και ο άλλος που προσπαθεί να στηρίξει, δεν έχει χρόνο για το εαυτό του, γιατί προσπαθεί να στηρίξει διάφορα πράγματα”.

“Φοβήθηκα λελογισμένα. Αισθάνθηκα μεγάλη ασφάλεια, για το γεγονός ότι ήμασταν εγκαίρως στο Ωνάσειο. Οι γιατροί του Ωνασείου δεν υπάρχουν, γενικώς οι Έλληνες γιατροί είναι αδιανόητα καλοί γιατροί. Είναι άλλο πράγμα τι αδυναμίες έχει το ΕΣΥ οργανωτικές και τι βοήθεια δίνει στους γιατρούς και άλλο τι γιατρούς έχουμε. Από τη στιγμή που φτάσαμε στο Ωνάσειο και μετά, αισθανόμουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Πρέπει όλοι τέτοιες καταστάσεις να τις βλέπουν ως μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, αρκεί να το δεις έτσι. Να κάνεις ένα restart, να κάνεις τις αλλαγές που πρέπει και να πεις ο,τι έκανα, έκανα. Τώρα πρέπει να τα κάνω λίγο διαφορετικά. Είναι τεράστια τύχη”, πρόσθεσε κλείνοντας, ενώ σε ερώτηση για το τι αισθάνθηκε ο σύζυγός της, είπε πως της περιέγραψε την αίσθηση σαν μία κράμπα στο στήθος.