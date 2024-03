Sharon Stone: Αποκάλυψε ποιος παραγωγός απαίτησε να κάνει σεξ με συμπρωταγωνιστή της

Στην αποκάλυψη του ονόματος του μεγιστάνα του Χόλιγουντ που της είπε να κάνει σεξ με τον συμπρωταγωνιστή της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Sliver, προχώρησε η Sharon Stone

Η Sharon Stone (Σάρον Στόουν) αποκάλυψε την ταυτότητα του παραγωγού ταινιών που ισχυρίζεται ότι απαίτησε να κάνει σεξ με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία Sliver του 1993 για να βελτιώσει την υποκριτική του απόδοση.

Η ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι ο Ρόμπερτ Έβανς, ο μεγιστάνας του Χόλιγουντ που ήταν επικεφαλής της παραγωγής στην Paramount και πέθανε το 2019, της είπε να κάνει σεξ με τον Γουίλιαμ Μπάλντουιν, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η σταρ του Χόλιγουντ είχε αρχικά αποκαλύψει τη συνάντηση στα απομνημονεύματά της το 2021, χωρίς όμως να αποκαλύψει την ταυτότητα των εμπλεκομένων.

Όπως αποκάλυψε σε podcast του Λουί Θερού, ο Ρόμπερτ Έβανς, επικεφαλής της παραγωγής στην Paramount που πέθανε το 2019, της είπε να κάνει σεξ με τον Γουίλιαμ Μπάλντουιν για να βελτιωθεί η ερμηνεία της στην ταινία.

“Ο Έβανς τρέχει στο γραφείο του με γυαλιά ηλίου και εξηγεί ότι κοιμήθηκε με την Άβα Γκάρντνερ και ότι θα έπρεπε να κοιμηθώ με τον Μπίλι Μπάλντουιν, γιατί [τότε] η ερμηνεία του θα γινόταν καλύτερη. Αν μπορούσα να κοιμηθώ με τον Μπίλι, τότε θα είχαμε χημεία στην οθόνη και θα σώζαμε την ταινία. Το πραγματικό πρόβλημα ήμουν εγώ, επειδή ήμουν τόσο σφιγμένη και όχι σαν πραγματική ηθοποιός που θα μπορούσε απλώς να τον πηδήξει και να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση τους. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν ότι ήμουν τόσο στενόμυαλη” είπε χαρακτηριστικά η Sharon Stone.

Η Sharon Stone έγινε διάσημη τις δεκαετίες του 1980 και του 90, παίζοντας σε επιτυχημένες ταινίες όπως οι Total Recall, The Mighty, Casino, The Last Action Hero και Basic Instinct, όπου πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μάικλ Ντάγκλας.