Συγκινεί ο Γιώργος Μαζωνάκης: “Σήμερα έχασα τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου”

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συγκίνησε κατά το χθεσινό επεισόδιο του «The Voice of Greece».

Το «The Voice of Greece» βρίσκεται για 11η σεζόν στον ΣΚΑΪ και ακόμα είναι σε εξέλιξη οι Blind Auditions με τους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και Έλενα Παπαρίζου να έχουν αρχίσει σιγά- σιγά να εντάσσουν τους πρώτους διαγωνιζόμενους στις ομάδες τους.

Στο επεισόδιο του Σαββάτου (04/10), ο Γιώργος Μαζωνάκης συγκινήθηκε από μία διαγωνιζόμενη και με τη σειρά του συγκίνησε με τα λόγια του, αφού αναφέρθηκε στον χαμό της αγαπημένης του σκυλίτσας.

Όταν η Ελένη από το Κιλκίς ανέβηκε στη σκηνή του “Voice” για να διεκδικήσει τη θέση της στο μουσικό διαγωνισμό κατάφερε να κάνει την Έλενα Παπαρίζου, τον Πάνο Μουζουράκη και τον Γιώργο Μαζωνάκη να γυρίσουν γρήγορα τις καρέκλες τους τραγουδώντας το “Τα ‘χω βρει με τον εαυτό μου”, της Ελένης Δήμου. Μόλις η διαγωνιζόμενη ολοκλήρωσε την ερμηνεία της ο κ. Μαζωνάκης της είπε πως συγκινήθηκε.

Αργότερα η Ελένη ευχαρίστησε του coaches που γύρισαν λέγοντας: «Θέλω να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για εμένα γιατί έχω τα γενέθλιά μου και μου κάνατε ένα πάρα πολύ όμορφο δώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Μετά τη διεκδίκηση της διαγωνιζόμενης από την Έλενα Παπαρίζου, η Ελένη είπε ότι ήθελε να ακούσει και τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τότε ο γνωστός τραγουδιστής είπε: «Με συγκίνησες. Σήμερα εσύ έχεις γενέθλια και εγώ έχασα τη μεγαλύτερη αγάπη τη ζωής μου, την Αρίθα. Οπότε με συγκίνησες δυο φορές. Συγχαρητήρια που με συγκίνησες, μπράβο σου».

«Τώρα με συγκίνησες και εσύ όμως», απάντησε η διαγωνιζόμενη στον Γιώργο Μαζωνάκη.