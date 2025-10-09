Συγκλονίζει η Τζένιφερ Άνιστον για το παιδί που δεν ήρθε ποτέ – “Προσπαθούσα 20 χρόνια”

Η Τζένιφερ Άνιστον μιλά για τον αγώνα που έδωσε για να γίνει μητέρα, ενώ οργίαζαν οι φήμες για τους λόγους που δεν είχε παιδί.

Η σταρ του Χόλιγουντ, Τζένιφερ Άνιστον, μίλησε ανοιχτά για την μάχη που έδινε 20 χρόνια για να αποκτήσει παιδί και απάντησε σε όλες τις φήμες που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει μητέρα.

Η 56χρονη σταρ, δήλωσε ότι πιεζόταν να απαντήσει στο «αφήγημα» ότι δεν είχε παιδιά επειδή είναι «εγωίστρια και εργασιομανής».

«Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να φτιάξω μια οικογένεια, επειδή δεν βγαίνω εκεί έξω να τους πω για τα ιατρικά μου προβλήματα», είπε η Άνιστον στο Harper’s Bazaar UK.

Η ηθοποιός τόνισε ότι η προσωπική της ζωή δεν αφορά κανέναν, αλλά «έρχεται μια στιγμή που δεν μπορείς να μην ακούς το αφήγημα για το γιατί δεν θα κάνω μωρό, δεν θα φτιάξω οικογένεια».

Μάλιστα, δήλωσε πως όσο μεγαλώνει, νοιάζεται λιγότερο για να αποκαταστήσει την αλήθεια «επειδή κάποια στιγμή θα φανεί ».

«Ο κύκλος των ειδήσεων είναι τόσο γρήγορος, που απλώς εξαφανίζεται», πρόσθεσε, παραδεχόμενη όμως ότι οι εικασίες αυτές της είχαν φανεί άδικες.

«Φυσικά, υπάρχουν φορές που νιώθω την ανάγκη για δικαιοσύνη – όταν λέγεται κάτι που δεν είναι αλήθεια και θέλω να διορθώσω το λάθος. Και μετά σκέφτομαι, πρέπει πραγματικά; Η οικογένειά μου γνωρίζει την αλήθεια μου, οι φίλοι μου γνωρίζουν την αλήθεια μου».

Η Άνιστον, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ από το 2000 έως το 2005 και με τον Τζάστιν Θερού από το 2015 έως το 2018, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «ο δρόμος για τη δημιουργία οικογένειας» ήταν δύσκολος γι’ αυτήν.

Συνέντευξή της στο Allure το 2022, είπε: «Θα έδινα τα πάντα αν κάποιος μου είχε πει, “Κατάψυξε τα ωάριά σου. Κάνε κάτι καλό για σένα”. Δεν το σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Οπότε να που είμαι σήμερα. Το τρένο έχει φύγει. Αλλά δεν έχω μετανιώσει καθόλου.

Στα σαράντα μου, πέρασα πολύ δύσκολα, και αν δεν είχα περάσει αυτά, δεν θα γινόμουν αυτό που έπρεπε να γίνω. Προσπαθούσα να μείνω έγκυος».

Πρόσθεσε ότι «τα χρόνια και χρόνια εικασιών ήταν πραγματικά δύσκολα», λέγοντας: «Κάνα εξωσωματικές, έπινα κινέζικα τσάγια, τα πάντα. Έβαλα τα πάντα στο παιχνίδι».

Η Άνιστον είχε δηλώσει επίσης ότι ο ισχυρισμός πως ο γάμος της με τον Πιτ έληξε επειδή δεν ήθελε παιδιά ήταν «απόλυτο ψέμα».