Συγκλονίζει ο Αλέκος Συσσοβίτης για τη μητέρα του: Το Αλτσχάιμερ είναι δύσκολο

Για τη μητέρα του, η οποία είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ, μίλησε ο Αλέκος Συσσοβίτης σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Super Κατερίνα”.

Ο ηθοποιός, με αφορμή την αποψινή πρεμιέρα της σειράς Porto Leone, όπου υποδύεται τον «Καπετανάκο», μίλησε για τον ρόλο του, ενώ έκανε και μια σπάνια αναφορά στη μητέρα του, η οποία έχει φύγει από τη ζωή.

“Δεν υπάρχει πιο δυνατό πράγμα από τη μάνα. Από μωρό παιδί πήγαινα μαζί με τη μητέρα μου στους γιατρούς, οπότε έκανα μία έμμεση σπουδή σε αυτό που λέγεται ψυχολογία” είπε αρχικά.

“Δεν ήταν δυνατόν, μέσα από αυτήν την παθολογική εξάρτηση και αγάπη που είχα μαζί με τη μητέρα μου να μπορέσω να κόψω αυτό το συναίσθημα -δεν μπορείς να κόψεις τα συναισθήματά σου- και να κάνω τη δική μου πορεία στην Αμερική. Δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν ήταν καθαρά επιλογή μου, ήταν μία επιταγή από τη δυαδική μας σχέση”, εξομολογήθηκε, στη συνέχεια, ο ηθοποιός.