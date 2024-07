Σίντνεϊ Σουίνι: Κάνει island hopping στην Ελλάδα και τραγουδάει “Mama mia”

Η Σίντνεϊ Σουίνι “όργωσε” την Ελλάδα και μοιράστηκε το πιο “Summer in Greece” άλμπουμ διακοπών.

Κάθε καλοκαίρι η Ελλάδα γίνεται πόλος έλξης πολλών αστέρων του Χόλιγουντ -και όχι μόνο- οι οποίοι ταξιδεύουν στη χώρα μας για να βιώσουν από κοντά τι σημαίνει ελληνικό καλοκαίρι. Ανάμεσα στους φετινούς A-list επισκέπτες βρίσκεται και η Σίντνεϊ Σουίνι.

Η νεαρή ηθοποιός που έγινε γνωστή παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια μέσα από τον κεντρικό της ρόλο στη σειρά-φαινόμενο “Euphoria” του ΗΒΟ ταξίδεψε κάτω από άκρα μυστικότητα στη χώρα μας και τα τελευταία 24ωρα κάνει “island hopping” στα ελληνικά νησιά.

Σε ένα carousel post που μοιράστηκε στο Instagram, η Σίντνεϊ ποζάρει όλο χάρη με φόντο γραφικά τοπία, κάνει ηλεκτρικό surfboard και βουτιές, ποζάρει πιο εντυπωσιακή από ποτέ με φόντο τις πολύχρωμες πόρτες των νησιών και εξυμνεί τις φυσικές ομορφιές της Ελλάδας.

Η Sydney Sweeney στην Ελλάδα Instagram@sydney_sweeney

Συνόδευσε μάλιστα την ανάρτησή της με έναν στίχο από το τραγούδι “Mamma Mia” των Abba, γράφοντας “my my how can i resist you (πώς μπορώ να σου αντισταθώ)”.

Η ανάρτηση της Σίντνεϊ Σουίνι: