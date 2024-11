Song Jae-lim: Νεκρός ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο του Νοτιοκορεάτη ηθοποιού Song Jae-lim, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στη Σεούλ την Τρίτη (12/11).

Σε ηλικία 39 ετών έφυγε από τη ζωή ο Song Jae-lim, πρώην μοντέλο και διασημότητα των K-dramas.

Το πτώμα του Song βρήκε την Τρίτη (12/11) στο διαμέρισμά του στη Σεούλ ένας φίλος του, ο οποίος είχε προγραμματίσει να γευματίσει μαζί του εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με την αστυνομία της περιοχής Seongdong.

Αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο CNN ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας στο διαμέρισμα του ηθοποιού, ενώ στο διαμέρισμα βρέθηκε ένα σημείωμα.

“Η αρχική μας έρευνα μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλύψει ενδείξεις εγκληματικής δραστηριότητας“, δήλωσε η αστυνομία στο CNN. “Δεδομένου ότι η οικογένεια δεν επιθυμούσε νεκροψία, θα προχωρήσουμε στη μεταφορά της σορού στην επιμέλεια της οικογένειάς του“. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι θα διερευνήσει τα αίτια του θανάτου ακολουθώντας τις συνήθεις διαδικασίες.

Ποιος ήταν ο Song Jae-lim

Γεννημένος το 1985, ο Song ξεκίνησε την καριέρα του στην ψυχαγωγία το 2009 με την ταινία “Actresses“.

Η ευρεία αναγνώριση ήρθε το 2012 με τον ρόλο του ως βασιλικός φρουρός στο ιστορικό δράμα “Moon Embracing the Sun“, ενώ έγινε ακόμα πιο γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι σόου “We Got Married“. Η τελευταία του ερμηνεία ήταν στο μιούζικαλ “La Rose De Versailles“, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο.

Οι τελευταίες αναρτήσεις του Song στο Instagram ήταν δύο selfies που μοιράστηκε τον Ιανουάριο του 2024, ωστόσο τα σχόλια έχουν απενεργοποιηθεί.

Πολλοί Νοτιοκορεάτες σταρ σοκαρισμένοι από την είδηση του θανάτου του ηθοποιού, απέτισαν φόρο τιμής στον 39χρονο σταρ. Ο ηθοποιός Park Ho-san έγραψε: “Αυτό είναι τρελό… Jae-lim… ήσουν πάντα τόσο χαρούμενος… Δεν το πιστεύω. Συγγνώμη που δεν επικοινώνησα ή δεν σε φρόντισα αρκετά”, συνοδεύοντας τη δήλωσή του με μια φωτογραφία που είχε βγάλει με τον Song στο Instagram.

Σε άλλη ανάρτηση, ο ηθοποιός Hong Seok-cheon έγραψε: “Λυπάμαι που δεν θα δω ξανά το υπέροχο χαμόγελό σου… Συγγνώμη, αναπαύσου εν ειρήνη”.

Οι πρόσφατοι θάνατοι K-pop ειδώλων και σταρ των K-drama έχουν φέρει στο προσκήνιο ανησυχίες για την ψυχική υγεία και τις πιέσεις στη βιομηχανία ψυχαγωγίας της Νότιας Κορέας.

Ο Moon Bin από το συγκρότημα ASTRO πέθανε πέρυσι σε ηλικία 25 ετών. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Sulli έφυγε επίσης από τη ζωή στα 25 το 2019, ενώ δύο χρόνια νωρίτερα, ο Kim Jong-hyun από το boyband SHINee βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε ηλικία 27 ετών.

Αν και οι εταιρείες ψυχαγωγίας έχουν εφαρμόσει διάφορα συστήματα υποστήριξης ψυχικής υγείας, όπως υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιο ευέλικτα προγράμματα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο εξαιρετικά ανταγωνιστικός χαρακτήρας της βιομηχανίας K-entertainment, σε συνδυασμό με την έντονη δημόσια κριτική και τις προσδοκίες για τελειότητα στην εμφάνιση και τη συμπεριφορά, επηρεάζουν τους σταρ.