Stiletto Trend: Το viral trend της Nicki Minaj που μερικοί δοκίμασαν με επιτυχία και άλλοι κατέληξαν νοσοκομείο

Το καλοκαίρι έφερε το “Stiletto Chalenge”, που πρώτη δοκίμασε η Nicki Minaj, κατακλύζοντας και διχάζοντας το TikTok.

Το τρεντ του καλοκαιριού είναι ένα και έχει κατακλίσει για τα καλά το TikTok, με εκατοντάδες χρήστες να προσπαθούν να καταγράψουν το πιο επιτυχημένο “Stiletto Trend”.

Όλα ξεκίνησαν το μακρινό 2013, όταν η διάσημη ράπερ Nicki Minaj, στο βίντεοκλίπ της για το τραγούδι “High School”, όταν και ποζάρει σε μια πισίνα σταυρώνοντας το ένα πόδι πάνω στο άλλο με περίσσια άνεση φορώντας γόβα στιλέτο.

Η αρχή του trend έγινε τον Απρίλιο του 2025, όταν ένας χρήστης του TikTok, με το username @1jacore αποφάσισε να το δοκιμάσει. Χωρίς στιλέτο, αλλά με πολύ θάρρος, κάθισε στην ίδια πόζα δίπλα σε μια πισίνα γράφοντας: “πώς της ήρθε καν να το κάνει αυτό;”

Από εκείνη τη στιγμή, το internet αλλά και το challenge πήρε φωτιά με πάνω από 130.000 βίντεο με hashtag #nickiminajchallenge.

Πέρα από τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ανεβάζουν τις δικές τους εκδοχές στο TikTok, αρκετοί διάσημοι — συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της Minaj έχουν συμμετάσχει στην πρόκληση. Η ίδια ανέβασε βίντεο με μια πιο “κλασική” εκδοχή της αρχικής πόζας δίνοντας οδηγίες στο fan club της για να κάνουν την πρόκληση με απόλυτη επιτυχία.

“Αγαπημένα μου Barbz, για την πόζα… και τα δύο ποδαράκια στο έδαφος. Δέκα δαχτυλάκια. Θα φορέσω και κάτι πιο σεμνό και θα το ξανακάνω για εσάς”.

Και κάπως έτσι, τα βίντεο με την νέα πρόκληση άρχισαν να πληθαίνουν από αστεία έως εντυπωσιακά και λίγο επικίνδυνα.

Την ίδια ώρα, πολλοί άλλοι σταρ πρόσθεσαν τη δική τους πινελιά στο trend. Η επαγγελματίας χορεύτρια του Dancing With the Stars Witney Carson ανέβασε βίντεο στο TikTok όπου ισορροπεί με το ένα πόδι πάνω στο τρόπαιο Mirrorball, ενώ η Jenna Bush Hager στάθηκε στο ένα πόδι πάνω σε μια στοίβα από τα αγαπημένα της βιβλία.

Άλλοι διάσημοι που συμμετείχαν σύμφων με το PEOPLE, είναι οι Ciara, Luann de Lesseps, Willie Geist, Christina Kirkman, Gina Kirschenheiter, Brooke Burke, Shawn Johnson, Alan Bersten, Kristy Sarah και άλλους.

Το τρεντ μπορεί να γίνει επικίνδυνο

Αν και πολλοί χρήστες ανεβάζουν επιτυχημένα βίντεο με την πρόκληση, υπάρχουν και αρκετοί που έχουν τραυματιστεί προσπαθώντας να την εκτελέσουν.

Στις αρχές Αυγούστου, η influencer και μητέρα Mariana Vasiuc έγινε viral όταν δημοσίευσε βίντεο στο οποίο προσπαθεί να ισορροπήσει φορώντας τακούνια πάνω σε μια κονσέρβα βρεφικού γάλακτος τοποθετημένη πάνω σε κατσαρόλα, στην άκρη της κουζίνας της. Αν και αρχικά κρατιόταν από κάποιον για στήριξη, μόλις την άφησε, έπεσε απότομα προς τα πίσω και γλίστρησε από την κουζίνα.

Η influencer δημοσίευσε το βίντεο της πτώσης και αποκάλυψε ότι υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική της στήλη.

@lalistanews 🤕 Influencer sufre fractura de columna tras reto viral. La influencer rusa, Mariana Barutkina, intentó realizar un trend de TikTok y terminó en el hospital tras sufrir una caída luego de intentar realizar el reto viral de Nicki Minaj también conocido como ‘Stiletto Challenge’. #influencer #MarianaBarutkina #trend #LaListaNews ♬ sonido original – La-Lista

Εκτός από τον κίνδυνο τραυματισμού, υπάρχουν και ανησυχίες για τον τρόπο που μερικοί υλοποιούν την πρόκληση. Η Mikayla Matthews, από τη σειρά Secret Lives of Mormon Wives, δέχτηκε έντονη κριτική όταν δημοσίευσε βίντεο όπου επιχειρεί την πρόκληση με δεμένα τα μάτια και κρατώντας στο ένα χέρι την δίχρονη κόρη της Lottie και στο άλλο μια χούφτα πάνες.

Έτσι, δεν άργησε να ξεσπάσει μια διαδικτυακή συζήτηση για το πόσο επικίνδυνα μπορούν να γίνουν κάποια trends – ειδικά όταν ο κόσμος κυνηγά εντυπώσεις χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες.