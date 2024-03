Sydney Sweeney: Χαμός με την εμφάνισή της στο SNL – Γιατί κατηγορήθηκε για σεξισμό

Η 26χρονη ηθοποιός εντυπωσίασε στο Saturday’s Night Show. Στον χιουμοριστικό μονόλογό της μίλησε μεταξύ άλλων και για τις φήμες για τον Glen Powell.

Η σταρ του «Euphoria» Sydney Sweeney έκανε το ντεμπούτο της στο Saturday’s Night Show (SNL) το βράδυ του Σαββάτου (2/3) και κατά τη διάρκεια του μονολόγου της, έδωσε στους θεατές μια «γεύση» από τον πραγματικό της εαυτό.

Έκανε χιούμορ για κάποια πράγματα που έχουν γραφτεί στο διαδίκτυο για την ίδια και δεν ισχύουν, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε πως η «πιο τρελή φήμη που έχω διαβάσει για εμένα ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του “Anyone But You” είχα σχέση με τον συμπρωταγωνιστή μου Glen Powell».

«Αυτό προφανώς δεν είναι αλήθεια», πρόσθεσε και εξήγησε «εγώ και ο αρραβωνιαστικός μου – ο Jonathan Davino -κάναμε την παραγωγή της ταινίας μαζί και ήταν εκεί σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων και θέλω απλώς να ενημερώσω όλους ότι είναι ο άντρας των ονείρων μου και ότι είμαστε ακόμα μαζί και πιο δυνατοί από ποτέ».

«Ήρθε μάλιστα εδώ απόψε για να με υποστηρίξει, μπορούμε να τον δείξουμε;» ρώτησε η ίδια και ο κάμεραμαν έκανε κοντινό, όχι στον αρραβωνιαστικό της, αλλά στον Glen Powell, που καθόταν στο κοινό, προκαλώντας τις επευφημίες και τα χειροκροτήματα του κοινού.

«Όχι, αυτός δεν είναι ο αρραβωνιαστικός μου. Είναι στο καμαρίνι μου!», είπε, προσποιούμενη ότι είναι αγχωμένη.

Εκτός από τον μονόλογό της, η ηθοποιός πήρε μέρος σε πολλά σκετς. συμπεριλαμβανομένου ενός όπου υποδύθηκε μια μαζορέτα του λυκείου Rochelle που προσπαθούσε να αποπλανήσει το τελευταίο αστέρι της ομάδας μπάσκετ, έναν σκύλο που ονομάζεται Air Bud.

Το σκετς με την ίδια να υποδύεται μια σερβιτόρα της αλυσίδας Hooters, σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από τους χρήστες των social media, με μερικούς να το χαρακτηρίζουν “σεξιστικό” και “μισογυνιστικό”.

Από τον επαναστατικό της ρόλο ως Cassie στο Euphoria της HBO, η Sweeney έχει γίνει ένα από τα πιο καυτά ονόματα του Χόλιγουντ. Το 2023, η ηθοποιός του White Lotus, πρωταγωνίστησε στη βιογραφική αστυνομική ταινία Reality, στο θρίλερ Americana και στην επιτυχημένη ρομαντική κωμωδία Anyone But You μαζί με τον Glen Powell. Έκανε το ντεμπούτο της στο MCU στο Madame Web του 2024 δίπλα στην Dakota Johnson και πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε ένα ψυχολογικό θρίλερ με τίτλο Immaculate, που θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο.