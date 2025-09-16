Τζένιφερ Λόπεζ: Αγνώριστη για χάρη της ταινία “Kiss of the Spider Woman”

Η εντυπωσιακή αλλαγή της Τζένιφερ Λόπεζ για την ταινία «Kiss of the Spider Woman» άφησε άφωνους τους θαυμαστές της.

Με αφορμή την επερχόμενη πρεμιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman», η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) έδωσε μια πρώτη γεύση στους θαυμαστές της, από την εκπληκτική της μεταμόρφωση ως Aurora.

Σε ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε τρία στιγμιότυπα από τα παρασκήνια του φιλμ, όπου εμφανίζεται να έχει αφήσει πίσω τα χαρακτηριστικά καστανά της μαλλιά και να έχει υιοθετήσει ένα τολμηρό πλατινέ ξανθό look.

Στα στιγμιότυπα η Λόπεζ φαίνεται φοράει μια πλατινέ περούκα, με τα μαλλιά της μαζεμένα σε μια ψηλή, σγουρή αλογοουρά, έχοντας μια πλεκτή ροζ στέκα ενώ το έντονο κόκκινο κραγιόν της, παραπέμπει στη λάμψη της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ.

«Το να υποδύομαι τον ρόλο της Aurora, ήταν σαν να χόρευα στην χρυσή εποχή του κινηματογράφου… με όλη την λάμψη, τη γοητεία και πολύ χορό. Το να γυρίζω πίσω στον χρόνο δεν ήταν ποτέ τόσο διασκεδαστικό» έγραψε η Λατίνα σταρ, στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Αμέσως μετά, η ενότητα των σχολίων γέμισε με μηνύματα θαυμαστών που εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους ενώ άλλοι παρατήρησαν ότι έμοιαζε με μια άλλη διάσημη σταρ, την Γκουέν Στεφάνι.

Ο Μπιλ Κόντον υπογράφει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία της ταινίας η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο των Τέρενς ΜακΝάλι, Τζον Κάντερ και Φρεντ Εμπ.

To λαμπερό καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Ντιέγκο Λούνα, Tonatiuh, Τόνι Ντοβολάνι και Εντουάρντο Ράμος μεταξύ άλλων.

Το «Kiss of the Spider Woman» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 10 Οκτωβρίου από τη Lionsgate, σύμφωνα με το People.