Τζένιφερ Λόπεζ: Ακύρωσε την καλοκαιρινή περιοδεία της – Τι συνέβη

Δυσάρεστα νέα για τους fans της Τζένιφερ Λόπεζ καθώς η Λατίνα σταρ αποφάσισε να ακυρώσει την καλοκαιρινή περιοδεία της “This Is Me… Live”.

Η Τζένιφερ Λόπεζ βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, κυρίως λόγω της προσωπικής της ζωής και της σχέσης της με τον Μπεν Άφλεκ, με τις φήμες να θέλουν το πολυσυζητημένο ζευγάρι να μην διανύει και την καλύτερή του φάση και να περνά περίοδο κρίσης.

Σε κόντρα όλων αυτών το ζευγάρι πραγματοποίησε μία νέα κοινή δημόσια εμφάνιση, καθώς εθεάθησαν μαζί στο πάρτι αποφοίτησης της μεγάλης κόρης του Άφλεκ.

Μετά την κυκλοφορία της νέας ταινίας “Atlas” στην οποία πρωταγωνιστεί, στην πρεμιέρα της οποίας εμφανίστηκε solo και ενώ οι θαυμαστές της περίμεναν να την απολαύσουν στην καλοκαιρινή της περιοδεία “This Is Me… Live”, η Λατίνα σταρ ανακοίνωσε πως η περιοδεία της ακυρώνεται καθώς θέλει να περάσει χρόνο με τα παιδιά της, με την ίδια να είναι “στεναχωρημένη” για την απόφασή της.

“Είμαι τελείως συντετριμμένη που σας απογοήτευσα. Σας παρακαλώ να ξέρετε ότι δεν θα το έκανα αυτό αν δεν αισθανόμουν ότι ήταν απολύτως απαραίτητο. Σας υπόσχομαι ότι θα επανορθώσω και θα είμαστε ξανά όλοι μαζί. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά…“, έγραψε στο μήνυμά της προς τους φανς της η Τζένιφερ Λόπεζ.

Η είδηση ωστόσο, όπως αναφέρει το Variety, δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς η περιοδεία δεν είχε τις πωλήσεις εισιτηρίων που θα περίμεναν οι διοργανωτές.

Μάλιστα, αφού ακύρωσε επτά ημερομηνίες της περιοδείας, σε πόλεις όπως το Κλίβελαντ και το Νάσβιλ, πιθανότατα λόγω των χαμηλών πωλήσεων, τον Απρίλιο η Λόπεζ μετονόμασε την περιοδεία “αθόρυβα” και από “This Is Me… Now” την έκανε “This Is Me… Live | The Greatest Hits”.

Το rebranding υποδήλωνε ενδεχομένως μία “στροφή” της Λόπεζ σε μία περιοδεία που αντί να εστιάζει στα τραγούδια του νέου άλμπουμ της, καλύπτει ολόκληρη τη δισκογραφία της, προσελκύοντας έτσι περισσότερους θαυμαστές.

Διάφορες αναφορές στα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ανάγκη της Λόπεζ να περάσει χρόνο με την οικογένεια και τα παιδιά της έρχονται εν μέσω των ημών πως η ίδια και ο σύζυγός της χωρίζουν, παρά το γεγονός ότι κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι.