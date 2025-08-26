Τζον Σίνα: Αποκάλυψε ποιο ελληνικό φαγητό τού έχει κλέψει την καρδιά

Ο Τζον Σίνα, σε συνέντευξή του, μίλησε για το αγαπημένο του φαγητό που έχει καταγωγή από την Ελλάδα αλλά και για το ταξίδι στο οποίο το δοκίμασε.

Για την αγάπη του για την… σπανακόπιτα μίλησε ο Τζον Σίνα σε μία πρόσφατη συνέντευξη του στο περιοδικό «Bon Appetit». Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το συγκεκριμένο πιάτο της ελληνικής κουζίνας λέγοντας πως η γεύση του τον «ταξιδεύει» πίσω στις καλύτερες διακοπές που είχε κάνει στην Σαντορίνη, στον μήνα του μέλιτος με την γυναίκα του.

Ο πρώην παλαιστής, Τζον Σίνα, αποκάλυψε επίσης πως οι διακοπές αυτές στο νησί των Κυκλάδων ήταν οι μόνες που έχει κάνει στην ζωή του.

Στην συνέντευξή εξήγησε πως το φαγητό μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το φαγητό δεν είναι μόνο τροφή. Είναι μνήμη, είναι συναίσθημα»

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός τρώει ένα κομμάτι σπανακόπιτας, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει το συγκεκριμένο φαγητό.

Μάλιστα ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι στις διακοπές του στην Σαντορίνη «αγκάλιασε» πλήρως την ελληνική κουλτούρα, ενώ δήλωσε ότι η σπανακόπιτα είναι «ένα φαγητό για όλες τις περιπτώσεις», ένα πλήρες σνακ που μπορείς να φας οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.