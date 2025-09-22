Βαρύ πένθος για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Πέθανε η μητέρα του

Με ένα συγκινητικό μήνυμα και μερικές φωτογραφίες ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης ανακοίνωσε στο Instagram την απώλεια της μητέρας του.

Την πιο δύσκολη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλήθηκε να κάνει τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/09) ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης, καθώς όπως έκανε γνωστό ο αγαπημένος ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Με τρεις φωτογραφίες, δύο τωρινές και μία από την παιδική του ηλικία, ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης αποχαιρέτησε ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής του, με ένα τρυφερό και ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα: ‘Ξεκουράσου μάνα μου καλό σου ταξίδι θα μου λείπεις ,όπως πάντα 20/09/2025“.

Η ανάρτηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη: