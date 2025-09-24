Βασίλης Καζούλης: Η σπάνια αναφορά στην κόρη του – “Την έκανα σε ηλικία… παππού”

Η σπάνια αναφορά του Βασίλη Καζούλη στην 16χρονη κόρη του και οι άγνωστες ιστορίες για τα διάσημα τραγούδια του “Φανή” και “Αεροπλάνα”.

Μία ερώτηση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου στον καλεσμένο της Βασίλη Καζούλη στο “Στούντιο 4” για το αν η κόρη του έχει αίσθηση για το μέγεθος του ονόματος και του ταλέντου του μπαμπά της, στάθηκε αφορμή για τον αγαπημένο τραγουδοποιό της ροκ σκηνής να ανοίξει το κεφάλαιο οικογένεια και να μιλήσει για το παιδί του.

“Η κόρη μου ίσως έχει πάρει αυτό που έχω εγώ και είναι πολύ χαλαρή. Είναι τόσο γλυκιά και χαλαρή σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Ξέρει ποιος είμαι και το χαίρεται! Έρχεται στις συναυλίες.. είναι 16 ετών! Την έκανα σε ηλικία παππού!“, είπε αστειευόμενος, με τους παρουσιαστές του “Στούντιο 4” να επισημαίνουν πως είναι διαφορετικό όταν ένα παιδί έρχεται όταν οι γονείς ή κάποιος εξ αυτών είναι σε μεγαλύτερη ηλικία.

“Είμαι εκεί 100%, αυτό δεν το συζητώ. Έτσι όμως τα έφερε η ζωή”, πρόσθεσε.

Σε συζήτηση για τους δικούς του γονείς και αν του είπαν γρήγορα “μπράβο” σε σχέση με τη δουλειά του, ο Βασίλης Καζούλης σχολίασε πως δεν του έλεγαν μπράβο, αλλά “ήταν χαμογελαστοί. Η μητέρα μου χαιρόταν όταν πήγαινε κάπου και της έλεγαν για τον γιο της. Έγινε χαρά για εκείνη και περηφανευόταν […] Εγώ πήγαινα στο χωριό μου στη Ρόδο και ήμουν με τους φίλους τους παιδικούς, δεν μπορούσα να το καταλάβω, οι άλλοι μπορεί να με έβλεπαν αλλιώς”.

Νωρίτερα, ο Βασίλης Καζούλης αποκάλυψε ιστορίες για μερικά από τα διασημότερα τραγούδια του, όπως το “Η Φανή” και το “Αεροπλάνα (Άννα)“, λέγοντας πως δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα και πως μπήκαν στους στίχους καθαρά τυχαία.

“Σαν ‘Φανή’ δεν υπήρξε, είπα στο ρεφρέν ‘οι φίλοι μου μού το ‘χαν πει’ και μετά δεν έμπαινε κάποιο άλλο όνομα. Έπρεπε να μπει η… Ούτε ‘Άννα’ υπήρχε! Για να μη βάλω ‘μάνα’ και φανώ λαϊκός. Μέχρι τότε δεν υπήρχε ούτε Φανή, ούτε Άννα που την έλεγαν Στέλλα ή Μαρία. Μετά ήρθε μια Άννα”, είπε ο γνωστός τραγουδιστής.

“Μαθαίνοντας από αυτά που άκουγα, ο πόθος μου ήταν να γράφω στίχους. Αυτό ήθελα να κάνω και μου έβγαινε. Βέβαια τα πρώτα τραγούδια που έκανα πιτσιρικάς, γιατί από 15 χρονών πάλευα να γράφω, αλλά ήταν τόσο απλά και αστεία, δεν τα κρατούσα”, είπε στη συνέχεια ενώ σε ερώτηση για το αν άλλαξε η ζωή του μετά τη “Φανή” και τον Σαββόπουλο, δήλωσε: “Ενώ η ‘Φανή’ ακουγόταν εγώ δεν είχα πρόσωπο που φαινόταν. Ένα τραγούδι ακουγόταν που δεν ήξεραν ποιος το έλεγε. Για να με γνωρίσει κάπως ο κόσμος, αυτό έγινε μετά τον τρίτο δίσκο. Δεν έπαιζα πουθενά, δεν εισέπραξα αυτή την επιτυχία, δεν είχα γνωστούς στον μουσικό χώρο”.