H Χάλι Μπέρι σε καμπάνια για την εμμηνόπαυση και όσα θα έπρεπε να είναι δεδομένα

Η Χάλι Μπέρι μετατρέπει τη δική της εμπειρία με την εμμηνόπαυση σε πολιτικό αίτημα και μέσω της καμπάνιας “Turn Up The Heat” πιέζει για νομοθετικές αλλαγές.

Η εμμηνόπαυση, μια βιολογική μετάβαση δεδομένη για το μισό του πληθυσμού, βγαίνει από τη σκιά των προσωπικών συζητήσεων και μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο της πολιτικής στις ΗΠΑ. Τα τελευταία χρόνια, γύρω από το ζήτημα έχουν κατατεθεί διακομματικά νομοσχέδια, ενισχυμένα από καμπάνιες διασημοτήτων και οργανωμένα λόμπι. Η πιο πρόσφατη μάχη δίνεται στην Καλιφόρνια, όπου η Χάλι Μπέρι, μέσω της εταιρείας της Respin Health, σε συνεργασία με την Perelel Health, ξεκίνησε εκστρατεία με στόχο την υπογραφή του νομοσχεδίου AB 432 από τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ.

Η πρόταση, που φέρει την υπογραφή της Δημοκρατικής βουλευτού Ρεμπέκα Μπάουερ-Κέιχαν, προβλέπει την υποχρεωτική κάλυψη από τα ασφαλιστικά προγράμματα θεραπειών σχετικών με την εμμηνόπαυση, ενώ παρέχει και κίνητρα σε γιατρούς να αποκτούν επιπλέον εκπαίδευση στο αντικείμενο.

Η προσωπική μαρτυρία της Χάλι Μπέρι

Η Χάλι Μπέρι, μιλώντας στο POLITICO, χαρακτήρισε την εμμηνόπαυση «ένα έρημο νησί για τις γυναίκες στη μέση ηλικία», επισημαίνοντας την έλλειψη γνώσης τόσο μεταξύ γιατρών όσο και ασθενών. Η ίδια αποκάλυψε ότι χρειάστηκε χρόνια λανθασμένων διαγνώσεων και χιλιάδες δολάρια μέχρι να μάθει, στα 54 της, ότι βίωνε τα συμπτώματα της περιεμμηνόπαυσης. «Είμαστε το μισό του πληθυσμού και για πάρα πολύ καιρό έχουμε αγνοηθεί. Πρόκειται για ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η καμπάνια “Turn Up The Heat”

Μέσα από την καμπάνια «Turn Up The Heat», οι Respin και Perelel Health στέλνουν emails σε πελάτες και αναρτούν μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα, καλώντας τους πολίτες να πιέσουν τον Νιούσομ. «Με αυτήν την επιστολή στέλνετε ένα μήνυμα στο Σακραμέντο ότι οι γυναίκες της Καλιφόρνιας αξίζουν φροντίδα, κατανόηση και πόρους για να αντιμετωπίσουν την εμμηνόπαυση με αξιοπρέπεια», αναφέρει η εκστρατεία.

Η νομοθετική πίεση γύρω από την εμμηνόπαυση ξεκίνησε το 2023 με το ομοσπονδιακό νομοσχέδιο «Advancing Menopause and Mid-Life Women’s Health Act», που προέβλεπε 275 εκατομμύρια δολάρια για έρευνα. Αν και η πρόταση δεν προχώρησε, η Μπέρι και οι συνεργάτες της στράφηκαν σε πολιτειακό επίπεδο, πραγματοποιώντας συναντήσεις με κυβερνήτες και νομοθέτες.

«Σε επίπεδο πολιτειών μπορούμε να πετύχουμε μικρές νίκες, οι οποίες αθροιστικά θα φέρουν τη μεγάλη αλλαγή», τόνισε η ηθοποιός.

Νίκες και ήττες σε άλλες πολιτείες

Η εκστρατεία έχει ήδη φέρει αποτελέσματα: στο Μέιν εγκρίθηκαν 20.000 δολάρια για καμπάνια ενημέρωσης, στο Ιλινόι θεσπίστηκε εβδομάδα ευαισθητοποίησης για την εμμηνόπαυση, ενώ επεκτάθηκε και η πρόσβαση σε θεραπείες για τις γυναίκες του Medicaid. Στο Μίσιγκαν εξετάζεται η χρηματοδότηση ύψους 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων για εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ πακέτα νέων νομοσχεδίων προετοιμάζονται και στην Πενσυλβάνια. Το Ρόουντ Άιλαντ πέρασε νομοθεσία για προστασίες στον χώρο εργασίας, ενώ σχετικές προτάσεις έχουν κατατεθεί σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Αριζόνα και αλλού.

Στην Καλιφόρνια, ωστόσο, η πορεία παραμένει αβέβαιη. Ο Νιούσομ είχε απορρίψει το 2023 το AB 2467, κρίνοντας ότι οι απαιτήσεις κάλυψης από τις ασφαλιστικές ήταν «υπερβολικές», ειδικά για θεραπείες μη εγκεκριμένες από τον FDA. Ιδιαίτερα προβληματική θεωρήθηκε η πρόβλεψη κάλυψης χωρίς περιορισμούς πρόσβασης.

Έκτοτε, οι αντιπαραθέσεις για τις ασφαλιστικές εντάθηκαν. Οι γιατροί της Καλιφόρνια ξεκίνησαν δική τους καμπάνια για να περιορίσουν τις πρακτικές κόστους των ασφαλιστικών, ενώ ο ίδιος ο Νιούσομ, μέσω του φετινού προϋπολογισμού, προωθεί περισσότερους ελέγχους και εμπόδια για τους ασθενείς με στόχο τη μείωση δαπανών.

Το νέο νομοσχέδιο είναι πιο περιορισμένο: καλύπτονται μόνο θεραπείες εγκεκριμένες από τον FDA, ενώ η εκπαίδευση γιατρών στην εμμηνόπαυση δεν είναι πλέον υποχρεωτική, αλλά προσφέρει επιπλέον μονάδες συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Ωστόσο, για την ομάδα της Μπέρι, η Καλιφόρνια κινδυνεύει να μείνει πίσω σε σχέση με άλλες πολιτείες. «Θα ήταν τεράστιο λάθος αν ο κυβερνήτης ασκήσει ξανά βέτο», υπογράμμισε η σύμβουλος πολιτικής Hannah Linkenhoker.