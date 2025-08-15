Χριστίνα Βραχάλη: Επιστρέφει στην ΕΡΤ μετά από 22 χρόνια – Ποια εκπομπή θα παρουσιάσει

Το επόμενο επαγγελματικό της βήμα στη “στέγη” της ΕΡΤ, έκανε γνωστό η Χριστίνα Βραχάλη. Η ανάρτησή της στο Instagram.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της από το Open, ύστερα από οκτώ χρόνια συνεργασίας, η Χριστίνα Βραχάλη έκανε γνωστό το επόμενο επαγγελματικό της βήμα στην τηλεόραση.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή αθλητικογράφος γνωστοποίησε πως την επόμενη σεζόν θα βρίσκεται στην ΕΡΤ.

Η Χριστίνα Βραχάλη θα παρουσιάζει μαζί με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη την εκπομπή “Αθλητική Κυριακή”.

Μάλιστα, η Χριστίνα Βραχάλη δημοσίευσε και το τρέιλερ του νέου κύκλου της εκπομπής.

«Αυτή η μουσική… Που ακούω από παιδί… Αυτή η εκπομπή… Που βλέπω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου… Και που ήθελα πάντα να είμαι κομμάτι της από όποιο μετερίζι μου δινόταν η ευκαιρία. 22 χρόνια μετά, επιστρέφω εκεί από όπου ξεκίνησα. Επιστρέφω στους διαδρόμους που έτρεχα όταν ήμουν παιδί και περίμενα τον μπαμπά μου να βγει από τα μοντάζ. Η συγκίνηση μου είναι μεγάλη. Η ευθύνη ακόμα μεγαλύτερη. Άπειρη ευγνωμοσύνη. Πέτρο μου, πάμε γερά. Θα χαιρόταν αν μας έβλεπε μαζί ο Βασίλης», έγραψε στη λεζάντα η Χριστίνα Βραχάλη.

Δείτε την ανάρτηση της Χριστίνας Βραχάλη: