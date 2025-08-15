Χριστίνα Βραχάλη: Επιστρέφει στην ΕΡΤ μετά από 22 χρόνια – Ποια εκπομπή θα παρουσιάσει

Χριστίνα Βραχάλη: Επιστρέφει στην ΕΡΤ μετά από 22 χρόνια – Ποια εκπομπή θα παρουσιάσειΔιαβάζεται σε 2'
Το επόμενο επαγγελματικό της βήμα στη “στέγη” της ΕΡΤ, έκανε γνωστό η Χριστίνα Βραχάλη. Η ανάρτησή της στο Instagram.
- 15 Αυγούστου 2025 12:29
Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της από το Open, ύστερα από οκτώ χρόνια συνεργασίας, η Χριστίνα Βραχάλη έκανε γνωστό το επόμενο επαγγελματικό της βήμα στην τηλεόραση.
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή αθλητικογράφος γνωστοποίησε πως την επόμενη σεζόν θα βρίσκεται στην ΕΡΤ.
Η Χριστίνα Βραχάλη θα παρουσιάζει μαζί με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη την εκπομπή “Αθλητική Κυριακή”.
Μάλιστα, η Χριστίνα Βραχάλη δημοσίευσε και το τρέιλερ του νέου κύκλου της εκπομπής.
«Αυτή η μουσική… Που ακούω από παιδί… Αυτή η εκπομπή… Που βλέπω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου… Και που ήθελα πάντα να είμαι κομμάτι της από όποιο μετερίζι μου δινόταν η ευκαιρία. 22 χρόνια μετά, επιστρέφω εκεί από όπου ξεκίνησα. Επιστρέφω στους διαδρόμους που έτρεχα όταν ήμουν παιδί και περίμενα τον μπαμπά μου να βγει από τα μοντάζ. Η συγκίνηση μου είναι μεγάλη. Η ευθύνη ακόμα μεγαλύτερη. Άπειρη ευγνωμοσύνη. Πέτρο μου, πάμε γερά. Θα χαιρόταν αν μας έβλεπε μαζί ο Βασίλης», έγραψε στη λεζάντα η Χριστίνα Βραχάλη.