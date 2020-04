Χαρακτήρες ελληνικών σειρών που δεν θα άντεχαν την καραντίνα

Ο περιορισμός στο σπίτι δεν είναι μια εύκολη κατάσταση για κανέναν, όμως οι συνθήκες της δημόσιας υγείας επιβάλλουν να #μένουμε_σπίτι μέχρι να περάσει η πανδημία του κορονοϊού. Ο καθένας από εμάς μπορεί να βρίσκει τις διεξόδους του για να ‘σκοτώσει’ τον χρόνο μέσα στο σπίτι. Τι θα γινόταν όμως σε ένα αντίστοιχο σενάριο καραντίνας, στο σύμπαν των χαρακτήρων της ελληνικής τηλεόρασης; Ποιοί έσπαγαν τους περιορισμούς της δημόσιας κυκλοφορίας από την πρώτη κιόλας μέρα;

Ο Βλάσης από τους 'Απαράδεκτους'

Σε μια συνθήκη καραντίνας, ο Βλάσης θα ήταν η απόλυτη παραβατική φυσιογνωμία. Αρχικά θα ξόρκιζε τις ‘μαύρες’ του για τα κλειστά μπαράκια, διαβάζοντας κάτι βαθύ και εμπνευσμένο όπως το Εκκρεμές του Φουκώ. Στη συνέχεια θα χτυπούσε στους δίπλα για να πάνε όλοι μαζί μια εκδρομή, κάπου μακριά από την Αθήνα. Στο τέλος θα αρκούνταν σε μια περιοδεία επισκέψεων σε όλες τις γυναίκες που θα είχε σημειωμένες στο καρνέ του, ενδεχομένως, αν είχε χρόνο και στη Ρένια. Στην μεγαλύτερη ‘δεν την παλεύω’ έκρηξη του, θα έκανε πάρτι στα σκαλιά του Λαμόγια, μαζί με την Ντέζη και την Μαριλού, γιατί είναι τύπος ‘decontracte’, ίσως και με την Δήμητρα ντυμένη ‘Ντέμπορά’.

Ο Αλέκος - ή η Φλώρα- από τα ‘Εγκλήματα’

Η καραντίνα θα ήταν επικίνδυνη για τη ζωή του Αλέκου και ευτυχώς δηλαδή, που το κρεοπωλείο θα έμενε ανοιχτό. Στο ένα του σπίτι, αυτό που ένιωθε ξένος από καιρό, θα τον περίμενε η Σωσώ, επιθυμώντας περισσότερο το πτώμα του από την τίμια καρδιά του, ενώ στο σπίτι της Φλώρας, εκεί που θα ήθελε να ζει πρωί και βράδυ, όλοι τους θα ήταν κλειδωμένοι με σκληρή καραντίνα. Ένα σενάριο, όπου η Σωσώ θα επιχειρούσε να φέρει στο χασάπικο πλάσμα κορονοϊού για να μολύνει τον Αλέκο - αλλά τελικά θα κολλούσε ο Μιχαλάκης- θα μπορούσε άνετα να γίνει special επεισόδιο της σειράς. Προφανώς, στην ίδια ακριβώς δύσκολη θέση με τον Αλέκο θα ήταν και η Φλώρα.

Η Λίλα από το ‘S1NGLES’





Ένας από τους πιο ξεχωριστούς χαρακτήρες της ελληνικής 00’s τηλεόρασης, ένα κορίτσι που -επιτέλους- πάρταρε ανελέητα, έκανε ότι της κατέβαινε στο κεφάλι της μέσα σε φιλικές και ερωτικές σχέσεις, ήταν οι Prodigy σε έκδοση hipster του αθηναϊκού κέντρου.Μια έντονη ψυχική δυσφορία, ένα ‘δεν την παλεύω’ στην πιο σκληρή εκδοχή του, θα ήταν μάλλον θέμα χρόνου να της συμβεί. Ας είμαστε κοντά στους λιγο πιο εξωστρεφείς φίλους μας αυτές τις μέρες. Μας έχουν ανάγκη.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς από τους ‘Δυο Ξένους’

Στις πρώτες τρεις εβδομάδες θα είχε αφήσει γένια ασκητή και κάθε φορά που η Φλώρα θα τον πλησίαζε στο δωμάτιο που η βρωμιά και η αποσύνθεση θα είχαν ήδη αγκαλιάσει τους τοίχους σαν φαντάσματα, εκείνος σαν οργισμένο σκυλί θα της φώναζε ‘Τασού! ΦΥΓΕ ΤΩΡΑ!” Ο χαρακτήρας του Μαρκορά σε όλη τη διάρκεια των Δυο Ξένων, έπαιρνε φώς και λάμψη από την ιδιότητα του ως καθηγητής δραματικής σχολής. Η απομόνωση στο σπίτι, θα γινόταν μια φυλακή για τον ίδιο του τον εγωισμό.

Ο Ζάχος Δόγκανος από το ‘Εκείνες κι Εγώ’





O άνθρωπος-νέμεση της καραντίνας, ο Δόγκανος δεν θα άντεχε περισσότερο από ένα 24ωρο κλεισμένος μέσα. Θα πάθαινε πυρετό κι αυτά δεν είναι αστεία πράγματα για τον Ζάχο Δόγκανο. Με ένα μήνυμα στο #4 ή έστω με ένα #6 θα έβρισκε παρηγοριά στις αγκαλιές των γυναικών που έχει σκορπίσει τον έρωτα του ανά την επικράτεια και το - αναμενόμενο - πρόστιμο θα το αντιμετώπιζε σαν ένα ‘αναγκαίο κακό’, δίνοντας κι ένα έξτρα χαρτζιλίκι στους αστυνομικούς.

Ο Φίλιππος από το ‘Κλείσε τα Μάτια’

Ο Φίλιππος (Χριστόφορος Παπακαλιάτης) σε όλη τη διάρκεια της ερωτικής του περιπέτειας με την Μαρία (Πέμη Ζούνη) και την Χριστίνα (Ιωάννα Παππά) ζούσε, ως η αθηναϊκή εκδοχή του Ιθαν Χοκ από τις ‘Μεγάλες Προσδοκίες, σε μια διαρκή περιπλάνηση, σε ένα ερωτικό εκκρεμές ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Προσπάθησε τώρα να φανταστείς τον Φίλιππο κλεισμένο σε ένα σπίτι να απολογείται για τα κοινά ερωτικά του συναισθήματα για μητέρα και κόρη μέσω zoom. Αγχώθηκες ήδη;

Το Μητσάκι από το ‘Υπέροχα Πλάσματα’

Μητσάκι, ο χαρακτήρας που βρίσκεται εκεί έξω για να ανακαλύπτει πόσο - Π Ο Λ Υ - καυτερό είναι το wasabi και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που συμβαίνουν σε κινέζικα εστιατόρια και χώρους που μαζεύονται οι πιο ξεχωριστοί Αθηναίοι. Ο άνθρωπος που έδινε μια κάποια ψυχική ισορροπία στην τριάδα με τον Μπίλι και την Έλλη, έπαιρνε δύναμη από το να βρίσκεται διαρκώς εκεί έξω. Τα ‘Υπέροχα Πλάσματα’ σε καραντίνα, δεν θα ήταν καθόλου Υπέροχα.



Όλοι οι χαρακτήρες του ‘Ρετιρέ’

Το ‘Ρετιρέ’ έφτιαξε τη δική του καραντίνα για όλους τους πρωταγωνιστές, μ’ένα κατάμαυρο αποτέλεσμα. Πριν από σχεδόν 30 χρόνια, ο Γιάννης Δαλιανίδης δημιούργησε την απόλυτη εκδοχή της αστικής μιζέριας, εντός διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας, εντός οικογενειών που πρέσβευαν έναν ακραίο συντηρητισμό. Σε κάθε καυγά μεταξύ χαρακτήρων, εύχεσαι ο ένας εξ αυτών να μπορούσε να πάρει λίγο αέρα, να στείλει έστω ένα sms με αριθμό ‘6’. Καραντίνα, before it was cool.

Όλη η παρέα του ‘Πενήντα-Πενήντα’

Παύλος, Μίμης και Νικηφόρος: Έκαστος κλεισμένος στο προσωπικό του σπίτι μαζί με τη γυναίκα του. Τσιπουράδικο κλειστό. Είναι αυτό μια ιδέα για επεισόδιο του ‘Πενήντα-Πενήντα’ σε μορφή θρίλερ; Ξεκάθαρα ΝΑΙ. Σε μια ιστορία σαν αυτοί, οι ήρωες μας θα ζητούσαν με κάθε τρόπο από τον Βασίλη να ανοίξει το τσιπουράδικο και θα μεθούσαν τους αστυνομικούς που θα επιχειρούσαν να τους γράψουν πρόστιμο. Στο τέλος θα έπεφταν και οι τρεις πρωταγωνιστές στο κρεβάτι με συμπτώματα του ιού.