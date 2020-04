Δευτέρα του Πάσχα: Τι θα δούμε στην τηλεόραση

Τα τηλεοπτικά κανάλια επιστρέφουν στο πρόγραμμά τους, μετά το πέρας των ημερών του Πάσχα, όπου οι θρησκευτικές ταινίες είχαν την τιμητική τους.

Αρκετές από τις εκπομπές της prime time ζώνης επανέρχονται στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, ενώ οι ξένες και εληνικές ταινίες δεν λείπουν από το πρόγραμμα των σταθμών.

ADVERTISING

Τι θα δούμε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα:

ΑΝΤ1

- "Ο Φαφλατάς" στις 20:45

Ελληνική ταινία του 1971 σε σκηνοθεσία του Κώστα Καραγιάννη με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Μάρω Κοντού, Ρίκα Διαλυνά, Γιώργο Μοσχίδη.

- "Άγριες Μέλισσες" στις 22:45

Η κορυφαία δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 προβάλλεται σε επανάληψη, καθώς τα γυρίσματα έχουν διακοπεί λόγω των μέτρων κατά του κορονοϊού.

- "Ενώπιος Ενωπίω" στις 23:45

Τη Δευτέρα του Πάσχα 20 Απριλίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο εορταστικό "Ενώπιος Ενωπίω" τη Δέσποινα Βανδή.

OPEN

- "Οι γαμπροί της Ευτυχίας" στις 20:15

Ελληνική κωμωδία του 1962 με τους Βασίλη Αυλωνίτη, Γεωργία Βασιλειάδου, Νίκο Ρίζο, Γιώργο Τσιτσόπουλο.





- "Εχθροί για πάντα" στις 22:00

Ξένη δραματική ταινία με τους Πιρς Μπρόσναν, Λίαμ Νίσον, Αντζέλικα Χιούστον, Άντζι Χάρμον.

- "Revolver" στις 00:30

Περιπέτεια σε σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι, με τους Τζέισον Στέιθαμ, Ρέι Λιότα, Βίνσεντ Παστόρε.

Star

- MasterChef 4" στις 21:00

Νέο επεισόδιο στο MasterChef 4 με δοκιμασία αποχώρησης και επιστροφή της Σπυριδούλας, από την περσινή σεζόν, σε ρόλο κριτή.





- "Το Μυστικό στα Μάτια τους" στις 00:15

Δραματική ταινία αμερικανικής, βρετανικής, ισπανικής, συμπαραγωγής 2015 με τους Τζούλια Ρόμπερτς, Νικόλ Κίντμαν, Τσιούιτελ Ιτζίοφορ, Άλφρεντ Μολίνα.

ALPHA

- "Το σόι σου" στις 20:00

Η ελληνική κωμική σειρά του Alpha προβάλλεται σε επανάληψη.

- "Μην αρχίζεις τη μουρμούρα" στις 21:00

Η ελληνική κωμική σειρά του Alpha προβάλλεται σε επανάληψη.

- "Prince Of Persia: The Sands Of Time" στις 22:00

Φαντασμαγορική περιπέτεια από τη χρυσή ομάδα της Walt Disney και τον παραγωγό Tζέρι Μπρουκχάιμερ, βασισμένη στο ομώνυμο δημοφιλές video game, με τους Τζέικ Τζίλενχαλ, Τζέμα Άρτερτον, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Άλφρεντ Μολίνα.

- "The Rookie" στις 00:00

Η αστυνομική σειρά αμερικανικής παραγωγής 2018-2020 με τους Νέιθαν Φίλιον, Αλίσα Ντίαζ, Ρίτσαρντ Τ. Τζόουνς, Τάιτας Μακίν Τζ. Μερσέντες Μέισον, Μελίσσα Ο’Νηλ, Έιφον Γουίλιαμσον, Έρικ Γουίντερ, επιστρέφει από Δευτέρα έως Πέμπτη.

ΣΚΑΙ

- "Ο Γιατρός, Η Ιστορία Ενός Θαύματος" στις 21:30

Προβολή του δεύτερου επεισοδίου της νέας σειράς του ΣΚΑΙ, τουρκικής παραγωγής, που θα προβάλλεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή.

- "Newsroom" στις 23:30

Ο Δημήτρης Καμπουράκης και ο Νίκος Υποφάντης μεταφέρουν και αναλύουν όλες τις εξελίξεις από τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες τη δύσκολη αυτή περίοδο

MEGA

- "Στο Παρά Πέντε" στις 20:50

Η ελληνική κωμωδία του MEGA σε επανάληψη.

- "Πενήντα - Πενήντα" στις 22:00

Η ελληνική κωμωδία του MEGA σε επανάληψη.

- "Μαύρα Μεσάνυχτα" στις 23:00

Η ελληνική κωμωδία του MEGA σε επανάληψη.

- "Γκόστμπαστερς" στις 00:00

Ξένη κωμωδία, αμερικανική παραγωγή του 1984, με τους Μπιλ Μάρεϊ, Νταν Ακρόιντ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Χάρολντ Ράμις, Ρικ Μοράνις, 'Αννι Ποτς, Γουίλιαμ 'Αθερτον, 'Ερνι Χάντσον.