Ε. Τορνεσάκη: Ποια είναι η Ελληνίδα που διεκδικεί υποψηφιότητα στα Grammy με ριζίτικο τραγούδι

Η Ειρήνη Τορνεσάκη μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα και μίλησε για την υποψηφιότητά της στα Grammy με ριζίτικο κρητικό τραγούδι.

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου “Super Κατερίνα” βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (07/10) η Ελληνίδα τραγουδίστρια Ειρήνη Τορνεσάκη με αφορμή τη διεκδίκηση υποψηφιότητάς της στα μουσικά βραβεία Grammy 2026 στην κατηγορία Music Global Performance.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως έχει ήδη υποβάλει το τραγούδι της, ένα από τα πιο γνωστά παραδοσιακά ριζίτικα κρητικά τραγούδια με τίτλο “Σε ψηλό βουνό” και αναμένει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που πρόκειται σύμφωνα με την ίδια τα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου 2025.

Η ίδια ανέφερε: “Φέτος έχω μια μεγάλη ευκαιρία, κατάφερα να υποβάλλω ένα ριζίτικο κρητικό τραγούδι στα Grammy. Τα Grammy συμβαίνουν τώρα που μιλάμε, μέχρι τις 13 Οκτωβρίου είναι η ψηφοφορία και γίνεται μέσω των μελών της ακαδημίας των Grammy. Οι υποψηφιότητες θα βγουν τον Δεκέμβρη και το τραγούδι λέγεται “Σε ψηλό βουνό”, είναι από τα πιο εμβληματικά ριζίτικα της Κρήτης”.

Ποια είναι η Ειρήνη Τορνεσάκη

Η Ειρήνη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης και μόλις στα δεκαοχτώ της χρόνια μετακόμισε στην Αγγλία και στη συνέχεια στη Βοστώνη της Αμερικής οπού και ζει τα τελευταία 11 χρόνια και ασχολείται αποκλειστικά με το τραγούδι. Τραγουδά ελληνική παραδοσιακή μουσική αλλά και άλλα είδη όπως τζαζ και κλασική, με περιοδείες σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το ertnews, έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καταξιωμένος μουσικούς όπως οι βραβευμένοι με Grammy Danilo Perez, Terri Lyne Carrington, Luciana Souza και Eugene Friesen όπως και Daniel Hope, George Garzone, Barry Manilow, James Bay, Classico Latino, Βασίλης Σκουλάς, Χρήστος Ζώτος, Μάριος Φραγκούλης μεταξύ άλλων. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στη σύγχρονη φωνητική ερμηνεία (Global Jazz) με πλήρη υποτροφία στο Berklee Global Jazz Institute και είναι καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Berklee College of Music.

Ακόμη η ίδια το 2017 ήταν η Ελληνίδα που ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο της Αμερικής στο TD Garden της Βοστώνης με αφορμή το παιχνίδι των Milwaukee Bucks με τους Boston Seltics σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική κληρονομιά.

Δείτε όσα είπε η ίδια