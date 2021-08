EA SPORTS: Η "πτώση" των servers για FIFA και Battlefield 4 και ο εκβιασμός από χάκερς

Πολλοί χρήστες ανά τον πλανήτη διαμαρτύρονται τις τελευταίες ημέρες πως δεν μπορούν να συνδεθούν στους servers της ΕΑ για να παίξουν τα παιχνίδια της, ειδικά το FIFA και το battlefield 4.

Το πρόβλημα έδειξε να κορυφώνεται το Σάββατο, με σταδιακή επίλυσή του η οποία όμως δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως για το XBOX.

Η ίδια η εταιρεία απάντησε πως μελετά το ζήτημα, ωστόσο αργά το βράδυ του Σαββάτου σημείωσε πως το "θέμα έχει επιλυθεί", παρά τα παράπονα των χρηστών στο downdetector.com.

Ζητήματα έχουν προκύψει και στο ps4 με χρήστες να αναφέρουν πως τους εμφανίζεται το μήνυμα "please repair the game and try again".

Σημειώνεται πως η EA είχε ανακοινώσει προγραμματισμένο maintenance για τους servers του FIFA 21 πριν από έξι ημέρες, αναφέροντας πως οι εργασίες θα λάμβαναν χώρα για 7 με 8 ώρες συνολικά.

Σταδιακά πάντως οι συνδέσεις στους servers δείχνουν να αποκαθίστανται από το βράδυ της Κυριακής, όπως αναφέρουν users στο reddit με τις αδυναμίες σύνδεσης όμως να κρατούν συνολικά τρεις ημέρες. Τα όποια θέματα παραμένουν για το bf4.

Να αναφερθεί εδώ πως πριν ένα μήνα, χάκερς που παραβίασαν τα δεδομένα της ΕΑ δημοσίευσαν όλα τα κλεμμένα data αφού δεν κατάφεραν τελικά να εκβιάσουν "επιτυχώς" την εταιρεία και να πουλήσουν τα αρχεία σε τρίτο "ενδιαφερόμενο".

Τα δεδομένα έχουν κυκλοφορήσει σε ιστότοπους torrent. Όπως αναφέρει το The Record, τα αρχαία που διέρρευσαν περιέχουν τον source code του FIFA 21, μαζί με εργαλεία για την υποστήριξη των υπηρεσιών των servers της εταιρείας.

Οι αρχικές απειλές ξεκίνησαν στις 10 Ιουνίου, με την ομάδα των χάκερς να ζητά 28 εκ. δολάρια. Οι ίδιοι υποστήριξαν πως βρήκαν πρόσβαση στα δεδομένα της ΕΑ μέσα από παραβίαση συνομιλιών σε Slack channel (application επικοινωνίας) που χρησιμοποιούσαν εντός της εταιρείας.

Από τη δική της μεριά, η ΕΑ απάντησε στο Record πως δεν επηρεάζεται η λειτουργία των παιχνιδιών από τα κλεμμένα data και πως θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της λειτουργίας των servers.

