Eurovision 2020: Ο 23χρονος Sandro Nicolas και η εκπροσώπηση της Κύπρου

Βρισκόμαστε μόλις 6 μήνες μακριά από την Eurovision του 2020 και οι χώρες προετοιμάζονται για τις συμμετοχές τους, αναζητώντας τους καλλιτέχνες που θα τις εκπροσωπήσουν στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Όπως έγινε γνωστό από το ρεπορτάζ της εκπομπής "Στη Φωλιά των Κου Κου", το ΡΙΚ προσέγγισε την Ήβη Αδάμου, η οποία είχε πάει στη Eurovision με το "La La Love" το 2012, ωστόσο, αρνήθηκε την πρόταση για οικογενειακούς λόγους, καθώς προτίμησε αυτή τη φορά να αφοσιωθεί στο παιδί της.

Σύμφωνα με την εκπομπή, υπάρχει, όμως, ένα άλλο όνομα το οποίο ακούγεται πολύ έντονα για την συμμετοχή της Κύπρου και το οποίο θεωρείται σχεδόν σίγουρο στα κυπριακά ΜΜΕ πως θα εκπροσωπήσει το νησί στον 65ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αν και μέχρι στιγμής το ΡΙΚ δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι σχετικό.

Πρόκειται για τον Sandro Nicolas, ο οποίος γεννήθηκε στο Heinsberg της Γερμανίας το 1996 από Αμερικανό πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. Στη Γερμανία είναι ιδιαίτερα γνωστός, καθώς το 2018 πήγε στο γερμανικό "The Voice" και είχε κάνει και τις τέσσερις καρέκλες να γυρίσουν, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Επίσης, το καλοκαίρι διαγωνίσθηκε στο New Wave Festival, το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ των ανατολικών χωρών, όπου ήταν ανάμεσα στους φιναλίστ!

Ο Sandro Nicolas θα ερμηνεύσει συνολικά πέντε τραγούδια με την κριτική επιτροπή του ΡΙΚ να αποφασίζει το κατάλληλο που θα ταξιδέψει στην Ολλανδία. Ο Γιάννης Πουλόπουλος, από την "Φωλιά των Κου-Κου" μετέδωσε την είδηση της ανάθεσης και αποκάλυψε τα τραγούδια:

1. Mucho Calor (το οποίο σημαίνει "Πολύ καυτό" και είναι λάτιν τραγούδι)

2. Can't Look Away (pop τραγούδι)

3. Never let you down (tempo τραγούδι)

4. My getta away (μπαλάντα)

5. Falling into pieces (up-tempo τραγούδι)