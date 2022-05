Eurovision 2022: Από πού ξέρουμε τους εκπροσώπους της Φινλανδίας

Μεγάλη έκπληξη η φετινή συμμετοχή της Φινλανδίας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού καθώς την χώρα εκπροσωπεί μια μπάντα που μας πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω και συγκεκριμένα το 2003 όταν κυκλοφόρησαν το θρυλικό κομμάτι "In The Shadows". Ο λόγος για τους The Rasmus.

Η ροκ μπάντα από τη Φινλανδία σχηματίστηκε το 1994 στο Ελσίνκι και φέτος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision με το κομμάτι "Jezebel".

ADVERTISING

"Τα καταφέραμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ο ανταγωνισμός ήταν πολύ σκληρός και όλα τα τραγούδια ήταν πολύ καλά. Προετοιμαστήκαμε πολύ καλά τους τελευταίους 6 μήνες. Είμαστε συγκινημένοι και μας τιμά ιδιαίτερα. Θα δουλέψουμε πολύ σκληρά προκειμένου να εκπροσωπήσουμε τη Φινλανδία στο Τορίνο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο", ανέφερε ο τραγουδιστής της μπάντας Lauri Ylönen.

Το τραγούδι τους In The Shadows μετρά πάνω από 90 εκατομμύρια προβολές στο Youtube ενώ η -επίσης- μεγάλη τους επιτυχία Livin' In a World Without You κοντεύει τις 20 εκατομμύρια θεάσεις.

Τα στατιστικά της μπάντας στη Eurovision δείχνουν προς το παρόν το συγκρότημα στη 14η θέση με τα δεδομένα να μεταβάλλονται συνεχώς.

Τα αρχικά μέλη του συγκροτήματος ήταν ο Lauri Ylönen (τραγουδιστής-στιχουργός), ο Eero Heinonen (μπάσο), ο Pauli Rantasalmi (κιθάρα) και ο Jarno Lahti (ντραμς). Ο Jarno Lahti έφυγε την επόμενη χρονιά και αντικαταστάθηκε από τον Janne Heiskanen το 1995. Ο Heiskanen εγκατέλειψε το συγκρότημα το 1998 και σύντομα αντικαταστάθηκε από τον Aki Hakala. Ο Pauli Rantasalmi έφυγε από το συγκρότημα και αντικαταστάθηκε από τον Emppu Suhonen το 2022.

Έχουν πουλήσει 5 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως ενώ αποτελούν από τα πιο διεθνώς αναγνωρισμένα φινλανδικά συγκροτήματα.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις