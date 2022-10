H Ελίζαμπεθ Σου γίνεται 59 και μας "γυρίζει" στα νιάτα μας

Στο αυθεντικό –το πρώτο- Karate Kid, ο Daniel LaRusso αγάπησε την Ali Mills, την οποίαν ποθούσε και ο άσπονδος εχθρός του, Johnny Lawrence. Όπως γνωρίζουν όλοι όσοι είναι 40αρηδες τη σήμερον ημέρα, η Ali προτίμησε το Karate Kid. Συν τις αθλητικές επιδόσεις του Daniel, ο Johnny τον μισεί από τότε -με τη σχέση τους να μεταφέρεται και στο Cobra Kai.

Η Ali Mills ήταν ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος για την Elizabeth Shue που ήταν ήδη γνωστή ως το πρόσωπο τεράστιας αλυσίδας fast food. Στο πρώτο Karate Kid (το 1984) ήταν 21 χρόνων.

ADVERTISING

Σήμερα (6/10) 'κλείνει' τα 59! Eίναι παντρεμένη 27 χρόνια και μητέρα τριών παιδιών, με τον πρωτότοκο να είναι 24.

Όπως αναφέρει το Rotten Tomatoes, η Shue αποδείκνυε σε όλη την καριέρα της πως ήταν ικανή να κάνει αυτό που φαινόταν αδύνατο. Έγινε μέλος ανδρικής ομάδας ποδοσφαίρου ως παιδί, ενώ αργότερα φοίτησε στο Harvard. Το παράτησε για να ασχοληθεί με την υποκριτική. Επέστρεψε αργότερα και πήρε πτυχίο στις πολιτικές επιστήμες.

Σε ό,τι αφορά τις ταινίες της, ήταν πάντα η αξιοαγάπητη κοπέλα, της διπλανής πόρτας. Αυτό ίσχυσε έως το 1995, όταν επέστρεψε υποδυόμενη μια πόρνη που ερωτεύτηκε έναν καταθλιπτικό αλκοολικό στο Leaving Las Vegas.

Τα τελευταία χρόνια κάνει κάποιες εμφανίσεις στην τηλεόραση (The Boys, On the Verge, Super Pumped κλπ), ενώ εμφανίστηκε και στην τρίτη σεζόν του Cobra Kai. Δέχθηκε την πρόταση, καθώς όπως είπε ήταν η αγαπημένη σειρά της κόρης της.

Aς δούμε πώς ήταν το 1984 όλο το cast του Κarate Kid και πώς είναι σήμερα.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις