H Mπρουκ Σιλντς μαθαίνει να περπατάει ξανά

Το balance board είναι σανίδα ισορροπίας που παραπέμπει σε αυτήν του σερφ, αλλά τοποθετείται πάνω από έναν κύλινδρο που 'προκαλεί' την αστάθεια και άρα τον ασκούμενο να ενεργοποιήσει τους μύες του, προκειμένου να μείνει όρθιος. Ακούγεται ακίνδυνο. Όπως μπορεί να διαβεβαιώσει η Μπρουκ Σιλντς δεν είναι. Η 55χρονη σταρ έπεσε και υπέστη κάταγμα στο μεγαλύτερο οστό του ανθρώπινου σώματος. Απειλήθηκε και η ζωή της, ενώ τρεις μήνες αργότερα της έδωσαν οι γιατροί το ΟΚ να αρχίσει φυσικοθεραπείες. Για την ακρίβεια, να αρχίσει τη διαδικασία που θα τη βοηθήσει να μάθει να περπατάει ξανά.

Για όσους έχουν μνήμες από τη δεκαετία του '80, η Brooke Christa Shields είναι ένα πρόσωπο που υπάρχει στις θύμησες. Άρχισε την καριέρα της στο modeling, όταν ήταν 11 μηνών, με την ηθοποιό μητέρα της να αποφασίζει για εκείνη. Η γόνος ευκατάστατης οικογένειας που ζούσε στο Upper East Side του Μανχάταν, συνέχισε να εργάζεται στο χώρο (και μέλος του πρακτορείου Eileen Ford, με το αφεντικό της να έχει δηλώσει πως “ήταν επαγγελματίας από παιδί, καθώς έδειχνε ενήλικη και σκεφτόταν ως ενήλικη”) έως τα 13, όταν πέρασε στη μεγάλη οθόνη, με πρώτο ρόλο αυτόν της ιερόδουλης στο 'Pretty Babe'. Ακολούθησε το πρωτοσέλιδο στη Vogue (ήταν η πρώτη 14χρονη που το κατέλαβε), το “Blue Lagoon” και το “Endless Love” του Φράνκο Τζεφιρέλι, πριν διακόψει για να σπουδάσει στο Princeton και επιστρέψει με ρόλους στην τηλεόραση και στο Broadway -συν τις βιντεοκασέτες με γυμναστική. Το 1997 παντρεύτηκε τον τενίστα Αντρέ Αγκάσι, πήρε διαζύγιο το 1997 και το 2001 παντρεύτηκε τον Κρις Χέντσι, κειμενογράφο τηλεόρασης. Απέκτησαν δυο κόρες. Τον Απρίλιο του 2005 είχε αποκαλύψει πως είχε πάθει επιλόχειο κατάθλιψη για την οποία μίλησε στην Όπρα Ουίνφρι, ενώ αργότερα έγραψε και βιβλίο (με τίτλο Down Came the Rain).

Τον περασμένο Γενάρη έγινε τίτλος σε ΜΜΕ, όχι όμως για την τελευταία της δουλειά (το My Boyfriend's Meds), αλλά για ένα ατύχημα. Ενώ ήταν στο γυμναστήριο και δούλευε τον 'κορμό' της, σε σανίδα ισορροπίας. Έχασε τον έλεγχο και όπως έπεφτε προσγειώθηκε στο ένα πόδι. Η συνέπεια ήταν να υποστεί κάταγμα στο δεξί μηριαίο οστό. “Ένιωσα σαν να έγιναν όλα σε slow motion” είχε πει στο People “μετά άρχισα να ουρλιάζω από τον πόνο. Άκουσα έναν ήχο που δεν είχα ξανακούσει και ο πόνος ήταν αφόρητος. Φοβήθηκα πως θα παραλύσω”.

Ευχαριστεί το Θεό που γλίτωσε από τα χειρότερα

Απευθείας διεκομήσθη στα επείγοντα, όπου οι γιατροί την ενημέρωσαν πως η κατάσταση της ήταν πολύ πιο σοβαρή από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Έμεινε στο νοσοκομείο για δυόμιση εβδομάδες, υποβλήθηκε σε επέμβαση τοποθέτησης δυο μεταλλικών ράβδων κοντά στο γοφό και χρειάστηκε να ξαναμπεί στο χειρουργείο, όταν 'πετάχτηκε' το διαλυμένου κομμάτι του δεξιού μηριαίου οστού. Χρειάστηκε ακόμα πέντε ράβδους και μια μεταλλική πλάκα, για να μπουν όλα στη θέση τους. Πήρε εξιτήριο, πήγε σπίτι της, αλλά χρειάστηκε να επιστρέψει στο νοσοκομείο και στο χειρουργείο, όταν έπαθε σταφυλόκοκκο. Για τη διαδικασία αυτή χρειάστηκαν και τρεις μεταγγίσεις αίματος -μέσω ενδοφλέβιου σωλήνα. “Στην αρχή φοβήθηκαν πως έχω MRSA (τύπος ανθεκτικών στα αντιβιοτικά, βακτηρίων). Ευχαριστώ το Θεό που δεν ήταν. Ο γιατρός μου εξήγησε πως αν επαληθεύονταν οι φοβίες θα ξεκινούσε ένας αγώνας εναντίον του χρόνου, αφού κινδύνευα να γίνω σηπτική”.

Όσο ήταν στο νοσοκομείο δεν μπορούσαν να την επισκεφτούν οι δικοί της, λόγω των περιορισμών για τον Covid-19. Όπως λέει, έμεινε μόνη για να διαχειριστεί αυτά που ένιωθε και σκεφτόταν.

Στις αρχές του μήνα της επέτρεψαν να αρχίσει φυσικοθεραπεία, ώστε “να μάθω να περπατώ ξανά. Για πρώτη φορά στη ζωή μου είχα σκεφτεί πως μπορεί να μην τα καταφέρω. Δεν μπορούσα να σταθώ καν στο πόδι μου, πόσο μάλλον να κάνω ένα βήμα. Πρέπει να μάθω να περπατώ από το μηδέν. Ένιωθα τόσο ανίκανη και απελπισμένη που σοκαρίστηκα. Διαπίστωσα πως όσα είχα ζήσει έως τότε με τις δυσκολίες που αντιμετώπισα στη δουλειά μου και την επιλόχειο κατάθλιψη, με προετοίμασαν για αυτήν την στιγμή. Όταν έκλεινε μια πόρτα στη μούρη μου, έψαχνα να ανοίξω μια άλλη. Αυτό είναι το δικό μου ταξίδι. Αν χρειαζόταν να 'σπάσω' το μεγαλύτερο οστό στο σώμα μου, τότε η αποθεραπεία είναι κάτι που θέλω να μοιραστώ".

“Πρέπει να πιστεύουμε στους εαυτούς μας και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να επιβιώσουμε. Τελεία και παύλα”.

