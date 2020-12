Η πρεμιέρα του Έτερος Εγώ: 3 ταινίες + 6 σειρές για το ΣΚ σου

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής τηλεόρασης επέστρεψε ως Έτερος Εγώ – Κάθαρσις και η ανθολογία εγκλημάτων συνεχίζεται.

Spoiler-free σημειώσεις για την επιστροφή του Έτερος Εγώ, Dr. House ξανά στη βρετανική τηλεόραση και ερμηνείες οσκαρικών προοπτικών εντός και εκτός Netflix, όπως τις αναφέρει το oneman.gr.

ΣΕΙΡΕΣ

Έτερος Εγώ – Κάθαρσις

Μετά τη διπλή του επιτυχία πέρσι, στην Cosmote TV ως πρώτη σειρά μυθοπλασίας της και στο Star Channel σε δεύτερη φάση, το “Ετερος Εγώ – Χαμένες Ψυχές” γίνεται “Έτερος Εγώ – Κάθαρσις” και επέστρεψε με μια σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες. Η ιστορία του Θησέα όμως δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Στον νέο κύκλο της σειράς, ο Θησέας βρίσκει ξανά τη θέση του στη σειρά και αποδεικνύεται φονικός ακόμα και μέσα στη φυλακή. Παράλληλα, ο Λαΐνης έρχεται αντιμέτωπος με τις αστυνομικές αρχές, καθώς βασικός ύποπτος για τον πρώτο φόνο φοιτήτριας θεωρείται ο υποψήφιος Πρύτανης, συνεργάτης και φίλος του, Ηλίας Βελισσαράτος (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης). Η δολοφονία φαίνεται πως μπορεί να συνδέεται με ένα μυστικό μέσα στους κόλπους του Πανεπιστημίου, οικονομικό ή και όχι.

Η σειρά ξεκινά με αργά και σταθερά βήματα στα πρώτα της επεισόδια τοποθετώντας όλα τα πιόνια της στις θέσεις τους, ενώ από τα νέα πρόσωπα κλέβει προς το παρόν την παράσταση ο Τάσος Νούσιας σε ρόλο σκληροτράχηλου ταξίαρχου. Ενισχυμένος είναι επίσης ο ρόλος της αγαπημένης μας Μελισσάνθης Μάχουτ ως Τόνια, όπως και το γυναικείο καστ συνολικά.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Τα 8 επεισόδια έκαναν πρεμιέρα back to back στο COSMOTE SERIES MARATHON HD από τις 18.00 το απόγευμα, ενώ από την ίδια ώρα όλα τα επεισόδια ήταν ήδη διαθέσιμα μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV Plus. Από την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, το Έτερος Εγώ – Κάθαρσις θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23.00 και στο COSMOTE SERIES HD.

Roadkill

Ο Hugh Laurie υποδύεται έναν νάρκισσο συντηρητικό υπουργό της βρετανικής Βουλής σε ένα νέο πολιτικό θρίλερ του David Hare που μας έδωσε το φανταστικό ‘The Hours’, με συμπρωταγωνιστές την Helen McCrory του ‘Peaky Blinders’ και τον Shalom Brune-Franklin του ‘Cursed’. Η ύπαρξη και μόνο του Laurie δεν μπορεί να σώσει μια μέτρια σειρά (συγνώμη, ‘Avenue 5’!) – ούτε καν από έναν ναρκισσιστικό ρόλο όπως αυτόν που τον έκανε τηλεοπτικό σούπερσταρ – ο συνδυασμός του όμως με τον Hare είναι επιτυχημένος. Ποιος έχει συνείδηση στο “Roadkill”, γιατί έχει σημασία αυτό και τι ζημιά φέρνει η απουσία της σε μικρότερη και μεγαλύτερη κλίμακα;

Η σειρά προβάλλεται στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova Go από τις 11/12, ενώ από τις 21/12 και κάθε Δευτέρα θα προβάλλεται ένα επεισόδιο την εβδομάδα στις 22:00, στη ζώνη House of Europe από το Novacinema4HD.

Your Honor

Ο Bryan Cranston επιστρέφει απελπισμένος στην τηλεόραση. Γιατί ο γιος του στο Your Honor σκότωσε άνθρωπο, όχι γιατί τον βλέπουμε ξανά από τη μικρή οθόνη. Μετά το Defending Jacob, την πρώτη πραγματική επιτυχία της Apple TV+ όπου είδαμε τον εισαγγελέα Chris Evans να προσπαθεί να προστατεύσει τον γιο του από την κατηγορία της δολοφονίας, ο Bryan Cranston γίνεται άλλος ένας άνθρωπος του νόμου που θα επιχειρήσει να τον προσπεράσει για χάρη του τέκνου του.

Στο Your Honor του Showtime, ο Cranston υποδύεται έναν αξιοσέβαστο δικαστή της Νέας Ορλεάνης, τον Michael Desiato που βλέπει τη ζωή του να εκτροχιάζεται όταν ο γιος του χτυπά και εγκαταλείπει έναν νεαρό άνδρα μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ο Desiato αποφασίζει να καλύψει το έγκλημα του παιδιού του, μόνο που διαπιστώνει σύντομα πως το θύμα ήταν ο γιος του πιο ισχυρού crime boss της πόλης. Τον δεύτερο παίζει ο υπέροχος Michael Stuhlbarg (Call Me By Your Name), στο πλάι του όμως βρίσκουμε επίσης τη Hope Davis σε ρόλο της συζύγου του που μπορεί να αποδειχθεί ακόμα πιο επικίνδυνη από τον άντρα της.

Η σειρά προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 22.00 στο COSMOΤΕ SERIES HD, 24 ώρες μετά την Αμερική. Κάθε επεισόδιο είναι διαθέσιμο και on demand.

Small Axe: Alex Wheatle

Με φόντο τις πολύχρωμες δεκαετίες του ’70 και του ’80 (1969 έως 1982 συγκεκριμένα), τα πέντε φιλμ στη σειρά ταινιών του Steve McQueen θα απεικονίσουν αληθινές ιστορίες θάρρους, ελπίδας και επαναστατικότητας, με πρωταγωνιστές πρόσωπα που μέσα από περιστατικά βίας και ρατσισμού συνέβαλαν στην προάσπιση του δικαιώματος στην ίση και δίκαιη μεταχείριση όλων των μειονοτήτων.

Ο οσκαρικός δημιουργός του “12 Χρόνια Σκλάβος” εμπνέεται από το τζαμαϊκανό ρητό που λέει ότι «εάν εσύ είσαι το μεγάλο δέντρο, εμείς είμαστε το μικρό τσεκούρι» και φτιάχνει μία σειρά ανθολογικών ταινιών που θα ανήκαν άνετα στη μεγάλη οθόνη αν ο McQueen δεν ήθελε το πιο φιλόδοξό του πρότζεκτ ως τώρα να προβληθεί συγκεκριμένα από το BBC.

Δες και εσύ την αντίσταση στο Mangrove, το πάρτι αισθήσεων του Lovers Rock και τον John Boyega του Star Wars να προσπαθεί να αλλάξει την αστυνομία από μέσα, φτάνουμε στην ιστορία του βραβευμένου συγγραφέα Alex Wheatle που είχε φυλακιστεί μετά την εξέγερσή του στο Brixton το 1981.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 16/11 στις 21.00 μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOΤΕ TV PLUS, αμέσως μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου στο BBC. Από τις 22/11, η σειρά θα προβάλλεται και στο COSMOTE SERIES HD, κάθε Κυριακή στις 23.00.

Το Χάος που Άφησες Πίσω (El desorden que dejas)

Μια καθηγήτρια πιάνει δουλειά σε ένα λύκειο, στοιχειώνεται όμως από έναν θάνατο που συνέβη πριν από τρεις εβδομάδες και έχει αρχίσει να απειλεί τη ζωή της. Η σειρά βασίζεται σε ομώνυμο βιβλίο που βραβεύτηκε με Primavera το 2016 και μεταφέρεται στο Netflix από τον συν-σεναριογράφο της δεύτερης σεζόν του ‘Elite’, Carlos Montero. Η ιστορία θα αγγίξει θέματα θέματα προσωπικής απώλειας, πένθους και ενοχής.

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

Alice in Borderland

Όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση της φανταστικής ηρωίδας του Lewis Carroll, έτσι και οι τρεις πρωταγωνιστές του ‘Alice in Borderland’ έχουν πολύ μεγάλη φαντασία για να τη χωρέσει η τρέχουσα πραγματικότητά τους. Γι’ αυτό και δραπετεύουν σε φανταχτερές φαντασιώσεις που τους δίνουν καταφύγιο από την κοινότοπη ζωή τους.

Βασισμένη στο ομώνυμο manga, η σειρά του Netflix θα ακολουθήσει τον Ryōhei (Kento Yamazaki), τον Daikichi (Keita Machida) και τον Chōta (Yûki Morinag) που καταλήγουν σε ένα παράλληλο, μετα-αποκαλυπτικό κόσμο που μοιάζει να στερείται ανθρώπινης ζωής μετά από μια μυστηριώδη διακοπή στην τροφοδοσία ενέργειας. Εκεί θα αναγκαστούν να διαγωνιστούν σε σαδιστικά παιχνίδια επιβίωσης που επιτάσσει ο κυβερνήτης αυτού του θανάσιμου κόσμου – της Borderland.

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

ΤΑΙΝΙΕΣ

I’m Your Woman

H Julia Hart του περσινού αξιόλογου “Fast Color” σκηνοθετεί τη βραβευμένη Rachel Brosnahan του “The Marvelous Mrs. Maisel” σε έναν ρόλο που της έχει δώσει μια θέση πιθανού dark horse στα επερχόμενα Όσκαρ. Απρόβλεπτο awards season ζούμε, γιατί όχι;

Η Brosnahan παίζει μια γυναίκα που αναγκάζεται να τραπεί σε φυγή αφού ο γκάνγκστερ σύζυγός της προδίδει τους συντρόφους του, στέλνοντας εκείνη και το μωρό της σε ένα επικίνδυνο ταξίδι. Crime movie στημένο γύρω από τη σπάνια γυναικεία οπτική και μια ερμηνεία που απέχει πολύ από τη Mrs. Maisel.

Η ταινία στριμάρει στο Amazon Prime Video.

Canvas

Μετά από μια οδυνηρή απώλεια, ένας συντετριμμένος ηλικιωμένος άνδρας που παλεύει να ανακτήσει το πάθος του για τη ζωγραφική βρίσκει έμπνευση για νέες δημιουργίες. Η ταινία είναι η πρώτη μικρού μήκους από τον Frank E. Abney III που έχει δουλέψει ως animator σε ταινίες της Disney όπως το ‘Frozen’ και της Pixar όπως το ‘Coco’ και το επερχόμενο (και σίγουρα οσκαρικό!) ‘Soul’.

Η ταινία στριμάρει στο Netflix.

The Prom

Η μουσική κωμωδία που σκηνοθετεί ο Ryan Murphy βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Bob Martin και το μιούζικαλ του Matthew Sklar, και ακολουθεί μία ομάδα εγωκεντρικών ηθοποιών του Broadway που καταφθάνουν σε μία μικρή πόλη της Indiana με σκοπό να υποστηρίξουν μία μαθήτρια Λυκείου. Η Emma θέλει να πάει με το κορίτσι της στον χορό της αποφοίτησης, αλλά η συντηρητική κοινότητα της περιοχής έχει αντιρρήσεις. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να διορθώσουν το ξεπεσμένο τους image, ο μίνι θίασος της Meryl Streep, της Nicole Kidman, του James Corden και του Andrew Rannells θα δοκιμάσουν να κερδίσουν καλή δημοσιότητα μέσα από την περιπέτεια της νεαρής κοπέλας οργανώνοντας διαμαρτυρίες στην πόλη της.

Η ταινία είναι αδύναμη, με μουσικά νούμερα που δεν λειτουργούν και μια έκδηλη δυσκολία να θέσει προτεραιότητες στις υποπλοκές της, όμως αν θες να δεις τη Meryl Streep και τη Nicole Kidman σε κέφια που έχουν καιρό να δώσουν στην οθόνη (η πρώτη έχει Oscar buzz) δεν αποκλείεται να τη βρεις ικανοποιητική. Δεν είναι αμελητέο επίσης το γεγονός ότι οι έφηβες λεσβίες βρίσκονται πολύ σπάνια στον κινηματογράφο, ειδικά σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Εδώ εκπροσωπούνται από μια πολύ γλυκιά σχέση.

Η ταινία στριμάρει στο Netflix.

