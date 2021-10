John Legend: Η έκπληξη σε μουσικό του δρόμου που έπαιζε τραγούδι του

Πού να φανταζόταν η Radha Rao πως ο John Legend θα ήταν ένας από αυτούς που θα την χειροκροτούσαν, όταν τραγούδησε σε μια πλατεία της Βοστώνη μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το All of Me.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media την Κυριακή, ο ίδιος φαίνεται να περπατά προς το μέρος της αγκαλιάζοντας και συγχαίροντάς την.

"Ξεκίνησα να τραγουδάω και πέρναγα όμορφα, όταν ξαφνικά είδα έναν άντρα με ένα μακρύ μπεζ παλτό και μάσκα και σκέφτηκα πως μοιάζει πολύ με τον John Legend. Αναρωτήθηκα γιατί να είναι στην Βοστώνη", αναφέρει η Radha στο NBC News. "Όταν έβγαλε τη μάσκα σοκαρίστηκα".

"Συνέχισα να τραγουδάω", σχολίασε. "Ήταν μια στιγμή γεμάτη άγχος, αλλά την απόλαυσα".

Ένα μεγάλο πλήθος χειροκρότησε την νεαρή τραγουδίστρια αλλά και τον ίδιο τον Legend.

